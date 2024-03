A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők aktívan bekapcsolódhassanak a hazai természetvédelembe, megismerjék és megértsék a jelenlegi természetvédelmi kihívásokat, miközben részt vesznek a természetvédelmi őrök mindennapi munkájában.

A programra 2024. március 22-től április 22-ig – a Víz Világnapjától a Föld Napjáig – várják azon 18 és 24 év közötti fiatalok jelentkezését, akik betekintést szeretnének kapni a gyakorlati természetvédelembe és megismernék az őri munka mindennapjait. Jelentkezni a www.ifjukocsagor.furgediak.hu weboldalon keresztül lehet.

A résztvevő diákok az általuk kiválasztott nemzeti parkban tölthetnek el egy tíz napos szakmai gyakorlatot. A legjobbak – természetvédelmi őr mentorukkal közösen – a szeptemberi országos döntőben mérik össze tudásukat. A győztes páros egy különleges ötnapos külföldi tanulmányúton vehet részt Európa egyik nemzeti parkjába. Az ifjú kócsagőrök a program során a rengeteg tudást szerezhetnek, különleges élményeket élhetnek meg és őszinte kapcsolatokat is kialakíthatnak, amit 2023-as év döntőseinek saját szavai bizonyítanak a legjobban.

„Azt gondolom, hogy a program alatt lehetőségünk volt óriási mennyiségű tudást magunkba szívni és megtapasztalni olyan helyzeteket, szituációkat, melyek a későbbiekben a munkánk és a mindennapi életük során is hasznunkra válnak.” – Schlitt Bence, a 2023-as Ifjú Kócsagőr nyertese; „Olyan helyekre vittek, ahová egyszerű emberként nem tehetném be a lábam…” – Miskolczi Noémi, döntős kócsagőr; „Az Ifjú Kócsagőr programban töltött idő a pihenés, a szórakozás, a munka és a tanulás legkiválóbb kombinációja.” – Gyenizse-Nagy Sári, döntős kócsagőr; „Nem csak a tudás miatt, de a kialakult barátságokért és a mentorok megismerése miatt is megérte jelentkezni a programra.” – Molnár Mónika, döntős kócsagőr.

A program sikerét mutatja – tették hozzá a szervezők –, hogy a korábbi résztvevők közül már többen dolgoznak az állami természetvédelemben természetvédelmi őrként vagy más beosztásban, karrierútjukra pedig a szervezők is rendkívül büszkék.

Az országos döntővel egybekötött háromnapos záróeseményt 2024. szeptember 18-20. között a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság rendezi meg.