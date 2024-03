A 626 millió forintos főösszeggel minap elfogadott költségvetés fejlesztéseket is lehetővé tesz, közölte érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester. A legfontosabb, hogy az önkormányzati intézmények működtetése, a munkahelyek megőrzése biztosított annak dacára, hogy a költségek ez évben is tovább emelkednek, csak a vízi közművek után fizetendő díjak megduplázódtak. Ez jelentős többletet jelent például a naponta 300-350 ebédet készítő konyha esetében. Ezért a zavartalan működés érdekében az állami normatívához a város saját bevételeiből 25 millió forinttal járulnak hozzá. Korlátozza lehetőségeiket, hogy a település adóerő-képessége alapján ez évben nem kapnak szociális ellátásra állami normatívtámogatást, emellett 7,5 millió forint szolidaritási hozzájárulást is be kell fizetniük a központi kasszába. A kettő összesen 15 millió forinttal apasztotta a költségvetésüket.

Mindezek dacára fejlesztéseket is terveznek. A szőlőhegyi kápolnáig vezető út felújítása befejeződik, ez évben elkészül az utolsó, 167 méteres szakasza is, amire 4 méter szélességben kerül új burkolat. Az önkormányzat finanszírozásában, 10 millió forintot meghaladó költséggel a pacsatüttösi buszfordulót építik át, és ide közbiztonsági térfigyelő kamerákat is telepítenek. Mindezeken túl, a József Attila utcai játszótéren is több újdonság lesz, a Csány László utcában terveznek még felújítást, valamint lakótelkeket alakítanak ki az Ady utcában az egykori edzőpálya helyén. Emellett a tóparti szabadidőparknál felújítják a kerítést, és itt az elektromos hálózat fejlesztését is tervezik. A városkép értékes elemei a fák, újabbak telepítésére 3 millió forintot szán az önkormányzat.