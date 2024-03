A program Éder Kata dietetikus ötlete alapján indult útjára még 2007-ben, és rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert.

Ettől eleinte meg is rettentek, mert attól féltek, hogy a túlzott érdeklődést megviseli a medvehagyma élőhelye, de megnyugvással tapasztalták, miszerint inkább terjeszkedik a növény, mondta el a rendezvény házigazdája, Herkliné Ebedli Gyöngyi, az Izsák-iskola intézményvezetője, aki diákjaival közösen készítette a vendégváró medvehagymás finomságokat. A résztvevőket ugyanis kóstolóval is várták: pogácsába, hajdinás salátába keverve, pástétomos falatkákon, tortillatekercsekben kellették magukat a zöld levelek. Ezen kívül mindenféle étel ízesítésre alkalmas ez a növény, amihez hagymát kívánunk használni. Alapanyaga lehet mártásnak, főzeléknek, krémlevesnek, és készíthető belőle teacsepp, fűszer, kapszula. Frissen a leghatékonyabb és legfinomabb. Eltartható aprítva, sóval összekeverve, olajban, de a legegyszerűbb lezárt nejlonzacskóban lefagyasztani. Célszerű kisebb adagokban eltenni. A fagyasztás után a felengedett medvehagyma rostjai szétesnek és sötétedik, némi levet is ereszt, azonban még mindig ezzel a módszerrel lehet megőrizni a hatóanyagainak zömét. Tartósítható olajban ehhez elegendő a száraz leveleket leönteni olívaolajjal. A friss medvehagyma tovább eláll frissen vákuumcsomagolásban.

Éder Kata tartott előadást a medvehagymáról

Fotó: A szerző

Az egész Európában megtalálható növény a nevét – az egyik változat szerint – középkori német lovagoktól kapta, mert látták, hogy a téli álomból ébredő medve ezt rágcsálta, emiatt a medve erejét is a növénynek tulajdonították, így történt a névadás, mesélte érdeklődésünkre Éder Kata. A növény azonban jurda, kígyóhagyma, poroszhagyma, sajamás, salamás, sarima, sásihagyma, selyemi hagyma, vadfokhagyma néven szintén ismert, tette hozzá. Sokféle jótékony tulajdonsággal bír, klorofilltartalma miatt méregtelenítő hatású, a hagymákra jellemző allicin pedig természetes antibiotikum. Hatóanyagai csökkentik a vérnyomást, gátolják a vérrög képződését, emiatt véralvadásgátló szerekkel együtt nem javasolt fogyasztani.

Éder Kata arra is felhívta figyelmet, hogy naponta, saját felhasználására fejeként 2 kilogramm gyűjthető, de csak nem védett területen. Gyűjtéskor óvjuk a növényt, ne gyökerestül szedjük fel, hanem a csak a leveleinek egy részét tépjük, vágjuk le, intett.

Éder Kata medvehagymáról tartott ismertető előadása után túrára indultak résztvevők a Mária-forrás felé, mert tudvalevőleg a Kisfalud-hegy nyugati oldalában egyre nagyobb területen érzi jól magát a növény. A kirándulás résztvevőire játék is várt, ugyanis Tuboly Andrea, a Tourinform Iroda vezetője a környékhez kapcsolódó olyan mondákat mesélt el, amelyek a múlt század elején jelentek meg a zalai újságokban. Így ismerhették meg például Válicka kisasszony és Göcsej úrfi honfoglalásig visszanyúló legendáját, és a földi picinyek meséjét, és aki pedig a történetekre vonatkozó kérdésekre is jól felelet, ajándéksorsoláson vett részt.