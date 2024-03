A tanácskozás, melyen nyolcvannál is több érdeklődő vett részt, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa szervezte, hogy ezzel is segítse a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, könyvelőit szabályzataik, jelentéseik, beszámolóik elkészítésében, tájékoztatta lapunkat Horváth Rita, a zalai civil közösségi szolgáltató központ irodavezetője. A résztvevők a Zalaegerszeg Dísztermében tartott szakmai konzultáción dr. Szele Tamással, az ellenőrző igazgatóság igazgató-helyettesével és kollégáival találkozhattak, akik jó és rossz példákon, tipikus hibákon keresztül mutatták be, milyen buktatókat érdemes elkerülni a tevékenységük adminisztrációja során. A rendezvény célja az volt, hogy a civil szervezet gazdálkodási tevékenységével (számviteli, pénzügyi és gazdálkodási) összefüggésben az ÁSZ az ellenőrzési tapasztalatok megosztásával segítséget nyújtson a civil szervezetek számára. Emellett lehetőség nyílt arra is, hogy az ÁSZ munkatársaival személyes konzultációt folytassanak a civil szervezetek vezetői, hiszen a közpénzek költése felelős magatartást kíván, meg kell felelniük az átlátható, elszámoltatható gazdálkodás követelményeinek. A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület a civil szervezetek rendelkezésére áll a továbbiakban is, hogy támogassa a széleskörű tájékozottságukat. Ennek érdekében ősszel a könyvelőknek terveznek képzési napokat.