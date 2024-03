Zsupán Józsefné, a közel 8 éve működő olvasókör vezetője az indulásról szólva elmondta, felmérték az idősek klubja tagjai közt, hányan lennének, akik szívesen olvasnak és beszélik meg olvasmányélményeiket a többiekkel vagy dolgoznak fel különféle témákat.

- Kezdetben havi egy alkalommal tartottunk találkozót, a teljesség igénye nélkül foglalkoztunk Móricz Zsigmond novelláival, a reneszánsz világával, Mátyás királlyal és a corvinákkal, feldolgoztunk a Rákóczi-szabadságharc irodalmát, részt vettünk író-olvasó találkozókon, beszélgettünk Ady és Petőfi életútjáról, költészetéről - sorolta. - Gyűjtöttünk verseket, prózákat a karácsonyi ünnepkörhöz, emellett évről évre szervezünk eseményt a magyar kultúra napja alkalmából, illetve irodalmi, nyelvi vetélkedővel is megleptük már a tagtársakat.

Idén járt már náluk Tóth Péter Lóránt versvándor és dr. Zsupán Edina kodikológus, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatója, ottjártunkkor pedig az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről emlékeztek meg a márciusi találkozón. A következő programot a költészeti napjára tervezik, ezt követően szünetel az olvasókör tevékenysége, legközelebb október 23-ára szerveznek emlékezést.

Nyaranta, míg az események szünetelnek, ajánlanak a tagok olvasmányokat egymásnak, illetve témákat, melyekből felkészülnek, majd ismereteiket megosztják a többiekkel.

-Az irodalom mellett képzőművészettel, zenével is foglalkozunk, így nem is csak olvasó-, hanem afféle kultúrkörként működünk - tette hozzá Zsupán Józsefné. - A nyugdíjasklubunk sokféle tevékenysége közt mi ezt a területet erősítjük, s ezáltal is frissen tartjuk szellemünket.