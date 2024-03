Előző írásunkban Pezzetta Umberto fotóriporter kollégánk látta el tanácsokkal a stúdiófotózásra érkező hölgyeket, ezzel is bátorítva a 18-35 év közötti lányokat, asszonyokat, hogy mutassák meg magukat, szépségüket az olvasóknak is. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tart szépnek – ami persze szubjektív - egy fotós szakember. Esztétika órán már megtanulhattuk, szép az, ami érdek nélkül tetszik. A beszélgetésből kiderül az is, hogy nem mindig előnyös a Facebook profilunk vagy éppen az internetes oldalakon használt, ám jónak tartott képünk. Már ezért is érdemes igénybe venni egy komoly eszközökkel felszerelt stúdiónak a szolgáltatásának.

- Mindig szerettem embereket fotózni, sokkal jobban, mint a tájat, tárgyakat. A modellek, lányok fotózása teljesen más terület, sok tapasztalat és jó emberismeret kell hozzá, már csak azért is, hogy a bizalom hamar kialakulhasson közöttünk. Különösen akkor, amikor egy félszeg lány gyönyörű arcába tolom a fényképezőgépet. A munka 60-70 százaléka pszichológia, mindamellett kemény fizikai munka.

- Mennyire adnak a lányok a profi fotós véleményére?

- Úgy érzem, bíznak bennem. Vannak, akiken látszik a gyakorlottság, magabiztosság. Másfelől a közösségi média használata miatt olyan mozdulatok, profil beállítások rögzültek bennük, amik nem mindig előnyösek számukra. Előfordulhat, hogy nem egyezik a véleményünk, mást tartanak ők szépnek, más fotót tartok én előnyösnek, ám a végén mindannyian rám hagyatkoznak, mert tudják, hogy a legjobbat, sikerélményt szeretnék nekik.

- Arról már beszéltünk, hogy nem sokat retusálsz, ám mégis szükséges az utómunka. Ezt hogyan képzeljük el?

- Ha egy-két napos pattanást látok rajtuk, azt kijavítom, de előtte természetesen mindig egyeztetek velük. A személyiségét meghatározó jegyeket, például az érdekesebb, hangsúlyosabb anyajegyeket a fotósok nem szokták korrigálni. Gondoljunk bele, Cindy Crawford az arcán látható szexepiljével lett híres, az a személyiségéhez, őhozzá tartozik. Általában több száz kép készül egy óra alatt: portré, közeli, teljes alak, több oldalról kattintok. Várok két-három napot, majd előveszem és kiválogatom azokat, így marad 30-35. A hasonló beállításokat összevetem, s végül 10-15 kerül a portfólióba. Mint említettem, a szokásos fotográfus alapkorrekciókon kívül finom bőrfinomító retust kapnak a képek, minden más természetes rajtuk.

- Megszámoltad már, hogy hány fényképet készítettél szép lányokról?

- Nem számoltam még, de több száz, ezer fotóról lehet szó. Tizenöt éven át dolgoztam a Zalai Hírlap korábbi szépségversenyein, a Zala Szépén. Volt olyan év, amikor 75 lány indult, s mindenkit én fotóztam különféle helyzetekben, ruhákban. Ráadásul előtte a szavazáshoz, s utána a rendezvényen csakúgy. Előfordult olyan időszak, amikor a vas megyei napilapnak is besegítettem a saját munkánk mellett, olyankor napokra eltűntem hölgyeket fényképezni. Akkor például különféle helyszínekre, szállodákba, a természetbe mentünk, nemcsak stúdióban dolgoztunk. A megszerzett tapasztalat sosem elég, mindig újat tanulok, új pózokat keresek, nézem mások munkáit. Sokat segít, hogy a telefonra lementettem egy fotógyűjteményt, amin különféle beállítások láthatók. Ezeket megmutatom nekik, így látják, hogy milyen végeredményt szeretnék.

- Te mit tartasz szépnek?

- Minden kornak és korszaknak megvan a maga szépségideálja. Számomra azok a lányok szépek, akik belülről rendben vannak. Látszik, hogy harmóniában van a testük és a lelkük. Lehet, hogy nem manöken típusúak vagy korunk „elvárt” szépségideáljai, ám jókedvűek, humorosak, szeretik magukat. Bájosan és kedvesen tekintenek ránk, s ez mindenképpen átüt a fotográfián.

Ha úgy érzed benne is megvan a bájos, kedves tekintet és kipróbálnád magad a versenyen, akkor ne habozz! Kattints IDE és jelentkezz még ma a versenyre, hiszen lehet, hogy Te leszel 2024 Tündérszépe!