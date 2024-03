A zalaegerszegi kulturális- és közélet krónikása a városi lap mellett saját blogján születő írásokkal is figyelemmel kíséri szülővárosa változásait, elsősorban az épített környezetre érzékeny, egyedi, rejtett értékeket is fókuszba helyező látásmódjával. Ennek a csendesen éber attitűdnek a lenyomata a Határtalan térélmények című kötet, Pánczél Petra zalaegerszegi témájú és külföldi utazásait is megvillantó könyve. A Pannon Tükör Könyvek sorozatban napvilágot látott, Tóth Norbert képzőművész tervezte könyvet a Pannon Írók Társasága jelentette meg. A pénteki kötetbemutatón a rendezvény házigazdája, Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Gyimesi Endre, a társaság elnöke szólt a Pannon Tükör díjas szerző sajátos nézőpontjáról, kritikai észrevételeinek érvényességéről, melyeken át mindig érződik a lakóhely iránti elkötelezettség. Pánczél Petrával Tódor Tamás idegenvezető, a Tourinform Iroda munkatársa beszélgetett. A diskurzus során a közönség megismerte a 100 fotót is tartalmazó kötet megszületésének körülményeit, az szövegek eredeti megjelenési helyéül szolgáló 10 éves KULToUr-Vidék blog működését , s azt, milyen érzelmek fűzik a szerzőt Zalaegerszeg tereihez, szobraihoz, épületeihez. Néhány, már nem létező, valaha ikonikus épületnek is emléket állít a kötet, ilyen a legendás Gól kocsma, melynek a helyén új múzeum áll. A megosztó városi változások egyik példája a Kálvária tér, melyet két írásban is alaposan szemügyre vesz a szerző. A könyv bepillantást enged néhány külföldi utazásba, így párhuzamok is keletkeznek, Krakkó, Prága, Marrakesh, Montenegró helyszínei és az egerszegiek között. Mivel a blog folytatódik, talán később második kötete is lesz a Határtalan térélménynek, adott hangot reményének Tódor Tamás.