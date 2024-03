Az 1967-ben alakult zalai egyesület elnöke - aki maga jelenleg 400 saját madárról gondoskodik - a generációkat összekötő különleges hobbira hívta fel a figyelmet, ami a mai, túlzottan a virtuális térbe kerülő kommunikáció közepette közelebb hozza az embert és a körülvevő természetet.

Harminc évig is elél a 30 centis testhosszúságú nemes papagáj, melynek élőhelye Indonézia, Pápua Új-Guinea, Ausztrália

Fotó: AHZS

Arról is tájékoztatott, hogy a közönség ismereteit növelő szórakoztató program mellett a madártenyésztők számára is fontos a találkozási lehetőség a kiállítás. Nemrégiben fajtaklubokat is alakítottak, így speciális tapasztalatok cseréjére nyílik mód.

Látogatóra várva

Fotó: AHZS

Zalaegerszegen a hét végén törpepapagáj bajnokság is megvalósult, mivel soha nem látott mennyiségben érkeztek a jó minőségű madarak a világszövetség által delegált nemzetközi bíró elé. Elhangzott, három kiállító is dobogós helyet ért el a legutóbbi madridi világbajnokságon, ahol 28 országból érkezett 28 ezer madár közül emelkedtek ki a magyar tenyésztők szárnyasai.

Közel 100 törpepapagáj érkezett a zalaegerszegi kiállításra

Fotó: AHZS

A kiállítás ideje alatt a gyerekeknek madárrajz versenyt és madárismereti kvízt is szerveztek. A madridi világbajnokságon két madarával is bronz minősítést ért el a Zalaegerszegre Cecéről érkezett Albert Balázs, aki elmondta, 8 évesen kapott ajándékba egy madarat, ezzel kezdődött az immár nemzetközi eredményeket hozó hobbi. Tizennégy éves kora óta a standard rózsásfejű törpepapagáj fajta tenyésztője a fiatal hobbista, Madridban egy narancsszínű és egy vad színű madárral ért el két harmadik helyezést.

hullámos papagájok párban

Fotó: AHZS

A fajta jellemzői: hossza 16-17 centiméter, a hím és a tojó majdnem egyforma, alapszíne fényes világoszöld, hasa sárga, feje, nyaka rózsaszínű, eredetileg Afrika dél-nyugati részén őshonos, elvileg emberibeszédre is tanítható, 10-12 évig él. A Természetvédelmi Szövetség listájára 2018-ban került fel a veszélyeztetett fajták közé.