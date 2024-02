A zalaegerszegi grafikus, Gácsi Mihály életművét is összegzik

Rendhagyó kutatásba kezd a szolnoki Damjanich János Múzeum, amihez a magánszemélyek segítségét kérik. Az intézmény a magyar grafika „nagy generációja” és a Szolnoki Művésztelep – Ágotha Margit, Gácsi Mihály és Rékassy Csaba életművét szeretné összehasonlítani. A projekt során a múzeum munkatársai a három grafikus életművéből azokat az alkotásokat keresik mindössze egy adatrögzítés erejéig, melyek magánházak falait díszítik, így a zalaegerszegi kötődésű, Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, Gácsi Mihály magánkézben lévő alkotásait is szeretnék feltérképezni. A nagyszabású, hároméves kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatásában valósítják meg, a munkát Révész Emese művészettörténész, az ELTE Modern és Jelenkori Művészettörténeti Tanszék vezetője irányításával a szolnoki múzeum munkatársai és budapesti szakemberek végzik.

Közgyűlést tartott a KÉSZ Zalaegerszegi Szervezete

Aktív közösség, bővülő tagság, lelki megerősödés. Ezekkel a gondolatokkal üdvözölte Illés Csaba elnök a KÉSZ - Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi Szervezete február végi közgyűlésének résztvevőit. A rendes éves összejövetelt Zalaegerszegen, a Mindszentyneum Mária Magdolna termében tartották. Egyre bővül a helyi KÉSZ-csoport taglétszáma, már a 80 főt is meghaladták, ezzel bekerülve országos viszonylatban a legnagyobb létszámú csoportok közé. A közgyűlésen Bóka Balázs atya, a Mária Magdolna Plébániatemplom káplánja a Szentszék által meghirdetett Imádság éve kapcsán osztotta meg értékes gondolatait a jelenlévőkkel. Nagyböjti gondolataival ajándékozta meg hallgatóságát Ft. Fliszár Károlya atya, a Mária Magdolna Plébániatemplom nyugalmazott papja. A meghívott vendégek között foglalt helyet Bognár Károly, a KDNP Zala vármegyei szervezője és Fülöp András, a Kerkai 120 Emlékév megálmodója és lelkes koordinálója.

Megszűnik az éjszakai gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán

Március elsejével módosul a gyógyszertárak ügyeleti rendje Nagykanizsán – derült ki abból a tájékoztatóból, amit a megyei jogú város önkormányzata tett közzé a honlapján. A patikák a jelzett naptól csak este fél tizenegyig szolgálják ki a pácienseiket. Az ügyeletes gyógyszertár március elsejét követően hétfőtől szombatig 20 és 22 óra 30 perc között, vasárnaponként 19 órától 22 óra 30 percig, míg ünnepnapokon 8 órától 22 óra 30 percig fogadja a pácienseket. Fél tizenegy után már csak Zalaegerszegen lesz elérhető a szolgáltatás, így egyben arra is kérik lakosságot, hogy időben gondoskodjanak gyógyszereik beszerzéséről. A mindenkori ügyeletes gyógyszertár neve és címe a szokott módon a város honlapján, valamint az összes nagykanizsai patika bejáratánál elérhető lesz a jövőben is.

Kamarakiállítás Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban

Május 18-ig látogatható a Bőrmunkák régen és most című kamarakiállítás a Balatoni Múzeumban. Az összeállítás sokszínű, a mezőgazdasági munkák, az állattartás és a ruházkodás témakörét sorakoztatták fel a rendezők. Bemutatják azt is, hogy mikkel látták el a lakosságot a szíjgyártók, tímárok, vargák, csizmadiák és cipészek. A válogatásban bőrből vagy részben abból készült eszközöket mutatnak be, úgy, mint a csép, a karikás ostor vagy a fújtatós duda. Napjainkban is inspirálódnak a népi iparművészek az egykori kézművesek alkotásaiból. Dancsecs Diána bőrműves népi iparművész munkái is láthatóak, így múlt és jelen egyaránt megmutatkozik. A kiállítás Csüllög Zsófiának, a Balatoni Múzeum néprajzos-muzeológusának első önálló rendezésű tárlata az intézményben.