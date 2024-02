Mézes Balázs-nap a zalaegerszegi Göcsej Tudásközpontban

A méz volt a főszereplő szombaton a Göcseji Tudásközpont - Helyi Termék Piacon, amely már reggel hét órától mézvásárral, mézkóstolóval készült a korán érkezőknek. Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója elmondta, a program ötletét Balázs püspök, a torokfájósok védőszentjének napja adta. A légúti betegségeket pedig mézzel lehet legjobban gyógyítani, így kapcsolódott össze a két témakör. A köszöntőjében a balázsolásról és az ez idő tájt ehhez kapcsolódó templomi szokásokról is szóló Balaicz Zoltán polgármester hozzátette, a méz jótékony hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ehhez csatlakozott Böjte Sándor Zsolt, a városrész önkormányzati képviselője, aki a Göcseji Tudásközpont kézműves hagyományokat újratanító céljait is méltatta a mézes nap megnyitóján. A Mézes Balázs-napon a tudásközpont szakmai partnereként a söjtöri Ambrózia Mézlovagrend működött közre. Az érdeklődő résztvevőknek dr. Fendrik Péter a méz és a méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásáról tartott előadást, Németh Zsolt alsónemesapáti méhész pedig a méz felhasználásának módjaiba avatta be hallgatóságát.

Családi nap a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban

Szombaton délután a farsang köré épülő családi napra várták az érdeklődőket a Göcseji Múzeum munkatársai. A nemcsak gyerekeknek szóló programokon Novák Fanni múzeumpedagógus kalauzolta a résztvevőket, akik a Zalaegerszeg múltját bemutató állandó kiállítást végigjárva kaphattak válaszokat a farsangi mulatságokról szóló kérdésekre. Emellett a gyerekek saját táncrendet állíthattak össze friss ismereteik alapján. A tárlaton megfigyelhették a gyerekek a báli ruhákat és a farsangi vigasságok egyéb kellékeit. A farsangra hangolt, sokakat vonzó egerszegi múzeumi családi nap többek között a csárdás táncforma gyakorlására és mókás játékokra is lehetőséget adó táncházzal zárult a Tarsoly-Erdélyi Mezőségért Egyesület tagjainak részvételével. A tánctanulást Gaál Annamária vezette, az alkalmi táncosok számára a talpalávalót Henczi Dávid és Gaál Péter népzenész húzta.

Néptáncfesztivált rendeztek Nagykanizsán

Szombaton Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban mintegy 450 táncos részvételével rendezték meg a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Fesztivált és a Zala Megyei Néptánc Antológiát a Zalagyöngye Művészeti Műhely és a Kanizsai Kulturális Központ közös szervezésében. Második alkalommal tartották Nagykanizsán ezt a rangos kulturális, táncos eseményt. A programra 21 együttes – 8 gyermek és 13 felnőtt - érkezett Zala vármegye több településéről, a közönség 23 produkciót láthatott. A rendezvényen a csoportok előadását neves szakmai zsűri értékelte, helyezéseket, díjakat nem osztottak ki, viszont az együttesek vezetőivel megosztották szakmai észrevételeiket. A rendezvényt Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg. A rendezvényen a busójárás résztvevői is megjelentek, a produkciók után táncház várta az érdeklődőket

Újabb élménnyel gazdagodott a Festeticsek egykori keszthelyi uradalma

Egyre népszerűbb az egykori Festetics-uradalom fejőházában kialakított történelmi játszóház, amely december közepén nyitotta meg kapuit Keszthelyen. Az első, hétvégi nyílt napon sokan voltak kíváncsiak arra: hogyan lesz a múlt értéke a ma kincsévé. A fejőházat a Festeticsek a 19. század végén építették, amit most egy pályázat révén felújítottak, némileg átalakítottak, s családbarát központtá formáltak. Az épületben látható az Ilyenek a tehenek című kiállítás, amelyben a szarvasmarhákról, illetve a tejről és a tejtermékekről kaphatnak a gyerekek ismereteket, játékos formában. Épült egy múzeumpedagógiai foglalkoztató is, ahová az óvodás, iskolás csoportok érkezhetnek, a fő attrakció pedig a 202 négyzetméteres játszóház, amely úgyszintén a Festetics-történelmet idézi meg.