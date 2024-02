A település vezetője azzal kezdte, hogy az elmúlt héten fogadták el a falu idei költségvetését 70 millió forint bevételi főösszeggel, ebből gazdálkodnak idén és végzik el a szükséges feladatokat.

Benyújtott pályázata is van az önkormányzatnak, a Magyar falu programban a könyvtár épületének külső felújítására adták be, illetve erre a célra saját forrásból is különítettek el pénzt, számítva arra, hogy erre szükség lesz. A belső tereket itt már korábban rendbe tették, ha ezen a kiíráson sikeresen szerepelnek, akkor az épület teljesen – kívül-belül – megújul.

– Nemcsak magát a könyvtárépületet szeretnénk megújítani – folytatta a polgármester –, hanem a könyvtár, illetve az önkormányzati hivatal udvarán is megszépítjük a környezetet, a nagyobb, elöregedett fákat ott is kivágtuk, tavasszal parkosítást végzünk, és mindkét temetőben hasonló munkákat tervezünk. A most kivágott tujákat pedig pótoljuk, 10 új fát ültetünk majd a helyükre. Ezek is munkálatok is részei annak a vállalásnak, amit a 2019-ben indult önkormányzati ciklus elején ígértünk, s így ezzel teljesítjük is az akkor kitűzött célokat.

Nemes Kálmán arról is beszámolt, hogy nemrégiben osztották ki Kerkafalván a szociális tüzelőt a rászorulóknak, összesen 12 család részesült ebben az ellátásban. Mindannyian, akik pályáztak, köztük idősek, egyedülállók, alacsony nyugdíjban részesülők, másfél köbmétert tűzifát kaptak egységesen. A házhoz szállítást az önkormányzat társadalmi munkában oldotta meg a takarékosság jegyében.