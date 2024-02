A csütörtök délutáni ötletbörzén a tagság egy emberként támogatta a népszerű, immár hagyománynak számító programjaik ápolását - a sort az egyesületük számára otthont nyújtó Keresztury-vmk február 3-án délelőtt (9-12) tartandó magbörzéjével kezdik, amelyen a tavalyinál is nagyobb létszámmal vesznek részt, a kínálatot pedig különleges zöldségek magjaival gazdagítják.

- Az idén is megrendezzük a hamarosan jubiláló borversenyünket, s jó szokásunkhoz híven szlovéniai barátainknál is megmérettetjük majd szőlészeink tavalyi produktumát. A Csentei Szőlőtermelők Egyesületével már több mint 30 éves a kapcsolatunk, tavaly ők látogattak el hozzánk, az idén májusban mi kerekedünk fel, s már most borítékolhatjuk, hogy ezúttal is egy különleges kirándulásban és nagyszerű vendéglátásban lesz részünk. Berhidai kertbarátaink magbörzére várnak bennünket, mi pedig a Nagyatádi Kertbarát Egyesület látogatására számítunk - sorolta Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke.

Mrakovics Miklósné, az egyesület elnöke a tervezéshez kikérte a tagság véleményét

Fotó: Fincza Zsuzsa

A kirándulások tervezésekor a tagság javaslati alapján több lehetőség is felmerült, köztük egy balatoni út, egy göcseji kiruccanás, esetleg egy zalakarosi üdülés - végleges döntés a feltételek ismeretében várható. A szakmai továbbképzések sem maradnak el, az idén a gyógynövényekre: termesztésükre; gyógyhatásaik megismerésére fektetik a hangsúlyt - e téren, mintegy "gyakorlati foglalkozásként", áprilisban szokás szerint rendbe teszik a botfai kastélypark gyógynövény-, és fűszerkertjét. Az idén ősszel is együtt kötik majd a sírdíszeket és barátaik körében tartják meg a kerti munkák befejezésének ünnepét, a Márton napot. A város és a művelődési intézmény, mint főhadiszállásuk, az idén is számíthat munkájukra (lecsófesztivál, adventnyitó mézeskalácssütés).