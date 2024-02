Az immár több mint egy évtizedes hagyománnyal bíró farsangi rendezvénynek több célja van, egyfelől a hagyományőrzés és a közösségépítés, valamint a jótékonyság. A program népszerűségét mutatja, hogy a helyi csapatokon kívül a környékről és távolabbi településről, például az Alföldön található Esztárról és Békés vármegyéből, Tarhosról is érkezett főzőcsapat - mondta el lapunknak Tafota Istvánné, a szervező egyesület elnöke.

A csapatok különféle disznótoros ételeket készítettek, így sült oldalas, toroskáposzta, sertés pecsenye, sült vér, sült kolbász került a látogatók tányérjába. Emellett a szalonna, a szárazkolbász, a tepertő, a sertészsíros kenyér és a tócsni sem hiányzott a kínálatból. Az esztári csapat rendszeres résztvevője a rendezvénynek, minden évben igazi különlegességgel készülnek. Tavaly a sárgaborsós kolbászt mutatták be a közönségnek, míg idén az úgynevezett „cigánka” húsételt készítették el.

Az asztalokon minden, ami szem-szájnak ingere

Fotó: Jóna István

- Főtt máj, főtt rizs, kolbásztöltelék, só, bors és néhány olyan fűszer, amit nem szeretnénk elárulni, alkotja a húsételünket. Mindez sertéshálóba van belegöngyölve, majd megsütjük. Ez egy jellegzetes békéscsabai tájétel, ami a zalai közönségnek is nagyon ízlett – árulta el Fekete János, a csapat főszakácsa.

A csapatok asztalánál a farsangi időszakra jellemző sütemények, szalagos fánk, csörögefánk és pogácsák is kóstolásra vártak. A résztvevők ötletes jelmezeket öltöttek, még hangulatossá téve az együtt töltött időt. A zsűrizést idén is a 13 Séf Egyesület tagjai vállalták magukra, akiknek nem volt könnyű dolguk, hiszen az ételek íze mellett a dekorációt, a csapat munkáját is figyelniük kellett. A zsűri örömmel látta, hogy a hagyományos disznótoros ételek mellett ritka fogások ugyancsak az asztalra kerültek.