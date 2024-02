Sajnos az idén sem sokat kopott, pedig szerettem vele a friss, felhőillatú levegőn lapátolni, s kert is örült volna, ha a kemény mínuszokat a pihe-puha, meleg hópaplan alatt vészeli át. Mezőgazdászok szerint az a legrosszabb, amikor a nappali melegben felenged a talaj felső rétege, kicsit megemelkedik a benne lévő a növénnyel együtt, aminek a gyökere viszont még a fagyott, kemény föld fogságában marad.

A tavaly elültetett sáfrány remélhetően az idén már virágot is nevel

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az éjszakai fagyban aztán visszadermed a föld, nappal újra felenged és emelkedik, s ha ez hosszú időn át folytatódik, a növény végül leszakad a gyökeréről és meghal. Igaz, ez a veszély leginkább a mezei vetéseket fenyegeti, de a kiskertben az őszi telepítésű vagy évelő növények esetében is előfordul. A fák törzsének sem tesz jót az enyhébb nappalok és a fagyos éjszakák közötti nagy hőmérsékletkülönbség, a kérgén repedezések, töredezések alakulhatnak ki. Ezt megelőzendő ajánlják a szakemberek, hogy a fák törzsét kenjük be mésztejjel vagy zsurlófőzetből, varádicsforrázatból, algamészből és anyaglisztből álló keverékkel. A világos színű kence visszaveri a napsugarakat, így csökkenti a hőmérsékletkülönbséget, ráadásul a keverékben található anyagok erősítik a fák kérgét. A februári tavasznak több a veszélye, mint a haszna.

A tyúkhúrból már tél végén, kora tavasszal is készíthetünk friss salátát

Fotó: Fincza Zsuzsa

Megindul az élet a fákban, a cserjékben, megduzzadnak a rügyek, startolnak a hajtások, amik aztán az újból visszatérő télben elfagynak. Bálint gazda nem véletlenül tartotta a kertészek rettegett rémének, legnagyobb ellenségének a februári tavaszt, amin már csak márciusi tél képes túltenni. Az utóbbi években többször is tönkretették a gyümölcstermést azzal, hogy a tavaszi üzemmódra átállt fák apró, hidegre érzékeny gyümölcskezdeményei elfagytak.

A napsütéses jó idő persze a kertész vérkeringésére is serkentően hat - már sokan kézbe vettük a metszőollót, de hadra foghatjuk akár a kiskerti szerszámokat is. A nyíló pipitéreket bámulva vettem észre: már megint mohásodik a gyep, ami a nedves, árnyékban sínylődő talaj savanyodásának a biztos jele. Elő hát a gereblyét és jöjjön egy jó kis fahamus-lúgos gyepgyógyítás! Igaz, a gereblyénél létezik hatásosabb eszköz is, a napokban Gellénházán csodálkoztam rá, hogy a gazda már elektromos gyeplazítóval ébresztgette a háza előtti parkot. Csupa jót hallottam a gépről, hazaérve át is böngésztem a webáruházak kínálatát: az elektromosak a fűnyíróval hasonló áron kaphatók, de találtam fél áron "kézihajtányú" gyeplazítót, gyepszellőztetőt is. A tél vége felé közeledve a veteményesben már ébredeznek a gyomnövények, elsők között találkozhatunk a perzsa veronikával, a kék virágú bájos kis növénnyel. Sokak szemében csupán haszontalan gyom a perzsa veronika, pedig jelenléte biztató információ kertünk állapotáról, hiszen csak az üde, humuszos, tápanyagban gazdag agyag-, vagy vályogtalajokban virul. A jellegtelen külsejű, fehér virágú, aprócska tyúkhúr is gyakori növény a kiskertekben. Már enyhébb tél végi napokon virágzik, szintén haszontalan gazszámba veszik, pedig értékes gyógynövény, frissen szedve pedig remek saláta-alapanyag, de készíthető belőle vitamindús főzelék és leves is. A piros árvacsalán egyike a legkorábban felébredő gyomoknak, rózsáspiros ajakos felépítésű virágai sok nektárt termelnek, ráadásul elsőként terítenek asztalt a vadméhek számára.

A veronikák tápanyagban gazdag kertben nyílnak

Fotó: Fincza Zsuzsa



A virágoskertben megkegyelmeztem a krizantémoknak, és végre levágtam a csúfos tavalyi szárukat, de némi töprengés után, féltve őket az esetleges fagytól, ráterítettem a tövükre. Akkor figyeltem fel a tavaly nyár végén elültetett, szépen kihajtott, de a virágzást elsumákolt sáfrányokra. Egy kedves kertbarátomtól kaptam a hagymákat, bár betartottam minden előírást, mégsem hoztak egyetlen bimbót sem. Igaz, a szakemberek szerint első évben ne várjunk csodát, de a másodiktól egy hagymán már 4-5 virág is megjelenhet. Ha 4 évente átültetjük és a fiókhagymákat leválaszthatjuk, önerőből is szaporítható az állomány. Szóval az idén ősszel talán már sort keríthetek a sáfrányszüretre is, ami általában októberben, novemberben aktuális, hetekig eltarthat, mert a virágok nem egyszerre nyílnak. Drága cucc, a boltokban aranyáron adják a hagymáját.