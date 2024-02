Gabonát mázsáltak egykor a zalaegerszegi piac melletti Mérlegházban, amit a múlt század elején építettek. Kereskedelmi csomópont volt már akkor is, hiszen itt cseréltek gazdát a búzával tömött zsákok. Az eladó és a vevő nyugodtan rábízhatta magát a pontosan mérő hídmérlegre. Az egerszegi mérlegházat ezért tartották hitelesítőhelyként számon. Májusra eredeti formájában épül újjá, megszépül a róla elnevezett tér is. A Mérlegház fontos találkozási pont volt. Mialatt mérlegelésre vártak az emberek, beszélgettek, információt cseréltek. A Mérleg tér most visszakapja ezt a funkciót. A tér az egykori egerszegi végvár sarokbástyájának, és a török ellen támadásba induló végvári katona megjelenítésével történelmi helyként is újjáéled.