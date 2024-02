Nagykanizsán és környékén szombaton két gasztronómiai eseményt meglátogathatnak az érdeklődők. Ráadásul a tematikájukat tekintve akár az ebédet is kiválthatják, de mindenképpen plusz élményt nyújtanak. A murakeresztúri böllérfesztiválon az előző évek hagyományait követve ilyenkor egyszerre több sertést is levágnak, így minden csapat elképzelése szerint dolgozhatja fel az állatokat. Nagyon finom a reggeli, de az ebédre bográcsban készült toros káposztához is értenek az alkalmi szakácsok. Ugyancsak népszerű a friss töpörtyű, a sült hús és kolbász. Desszertként pedig érdemes betérni a Kanizsa Arénába, ahol szinte egész nap sütik a különféle összetételű, ízesítésű fánkokat. A farsangi fánkfesztiválon még azokra is gondoltak az indulók, akik ételallergiától szenvednek, hiszen többféle alternatív finomságot is sütnek.