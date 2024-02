A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac 2023. novemberétől önálló intézményként működik Sümeginé Horváth Anita igazgató vezetésével. Az intézmény célja, hogy segítse a helyi termelők és kézművesek piacra jutását, a kereslet-kínálat egymásra találását, támogassa a Göcsej vidéke egyedülálló kulturális örökségének átörökítését, a hagyományos gazdálkodás és a göcseji kézművesség tudásanyagának átadását. Helyben termelt élelmiszer alapanyagok és a belőlük feldolgozott termékek várják a vásárlókat a termelői piacon. Az árkádok alatt működő kisboltokban helyi termelők értékesítik saját termékeiket.

Az emeleten működő három nyitott kézművesműhelyben – keramikus, szövő, nemezelő, csipkeverő, ékszerkészítő, foltvarró, bőrdíszműves, mézeskalács-készítő és kosárfonó – tanulhatnak kezdők és csoportok felváltva, a produktumokat rendszeresen bemutatják. A kiállítótérben a göcseji falvakat, a régi, és a napjainkban is meglévő hagyományokat, a népi kismesterségeket és a kézműves remekeket bemutató időszaki tárlatok tekinthetők meg.

A régi idők bútorait megidéző berendezéssel ellátott 60 fős előadóterem a tudásátadás helyszíne. A mellette található éppen ezekben a napokban kialakított tankonyhában szervezett képzések átörökítik nagyanyáink ételkészítési szokásait és a helyi termékek feldolgozásának tudományát.

- Rendezvényeink közül az e hét végi, február 3-án sorra kerülő „Mézes Balázs Nap”-ot emelném ki, amit február 10-én farsangi parádé követ, azután március 9-én, a Kézműves Nők program keretében kokárda készítésre is mód nyílik. Április 13-án rendezzük a tavaly is nagy sikert aratott II. Palánta Fesztivált, május 11-én pedig a Madarak és fák Napja keretében a természetet ünnepeljük - sorolta Sümeginé Horváth Anita, hozzátéve, május 26-án meglepetés gyermeknapra számíthatnak az odalátogatók. Június 8-án, kapcsolódva a kézművesek világnapjához, a III. Göcseji Kézműves Nap kínálata ad élményt a résztvevőknek. 2024-ben 3-4 hetente más-más kiállítás nyílik a központban, Vinkó Istvánné Csilla textilszobrász kiállítása február 23-ig tekinthető meg, azt követi a fonalmandala kiállítás, négy alkotó bemutatkozásával, de lesz fotó kiállítás, foltvarró tárlat. Az „ASZAKKÖR” sorozatban a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott 8 szakkör (kosárfonás, bútorfestés, nemezelés, mézeskalács-díszítés, tojásírás, csipkeverés, gyöngykötés és csuhé) közös kiállítását is tervezik, ahogy Nikitscher Bernadette nemezelő önálló tárlatát is. A nyitott kézműves műhelyeinkben dolgozó kézművesek is délutánonként tartanak szakköröket: keramikusok, bőrdíszműves, szövő, nemezelő, csipkeverők, foltvarró, kosárfonó.

Az intézmény által szervezett szakkörök közül sikeres a grafika szakkör, melyet 2 hetente tart Gacsal Gábor tanár, emellett bevezetik a papírcsík-technika (quilling) és a kosárfonást, mindkettő e hónap végén indul.

A konyhában jelenleg az utolsó eszközbeszerzések zajlanak, szeretnék a felnőtteket és gyermekeket is bevonni a főzés, sütés, csokikészítés folyamatába. A tavalyi Gyümölcsöző kiskertek előadássorozat mintájára az Agrocity Gazdabolt tervez előadássorozatot indítani az oktatóteremben az ökológiai és biogazdálkodásról, a villanypásztorrendszer hatékony telepítéséről és használatáról, a helyes gyeptelepítésről és a csepegtető öntözőrendszerről.

Nyáron ismét várják a kézművesség iránt érdeklődő gyermekeket napközis táborba, és folytatják az adománygyűjtést.