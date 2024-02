Ivanics Sándor mestermunkája a faszerkezetü állólámpa mellett

Fotó: Antal Lívia

A zalaegerszegi Deák Ferenc Technikumban február 9-én zajlott le a felnőtt asztalosipari képzés gyakorlati vizsgája, amelyen egy fiókos éjjeli szekrényt kellett készíteni. A másfél évig tartó tanfolyamon résztvevő tíz fő használati tárgyként is funkcionáló vizsgaremeket is készített tanév közben. Változatos alkotások születtek ötletes megoldásokkal: komód, sakktábla, mérlegjáték, előszoba szekrény, kisasztal székekkel és egy hétköznapinak semmiképpen sem nevezhető állólámpa fából, amit az aljától a tetejéig dobozok, s benne égők vesznek körbe. Az 1950-ben egy amerikai építész által tervezett lámpát kép alapján próbálta lemodellezni és megtervezni az arányok pontos megtartásával. Ivanics Sándor az interneten lelt rá az eredeti lámpa fotójára, amely nagyon megtetszett neki. Mint mondta, úgy érzi, sikerült, és örül annak, hogy történetiséget is vitt bele mestermunkájába.