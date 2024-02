Egri Éva, Lendvajakabfa polgármestere és Paál Bernadett alpolgármester elmondta, a településen hosszabb ideje található a polgármesteri hivatal épülete előtt szelektív szemétgyűjtő, melybe a különféle hulladékot annak anyaga szerint szortírozva helyezhetik el a lakók.

– Azonban ha a gyűjtőt nem megfelelően használják, akkor a szemét szétválogatásáért fizetnünk kell a szolgáltatónak, emellett a gyűjtő nem esztétikus, illetve az idősebbeknek problémát okoz, hogy otthonukból a hivatal épületéig elvigyék a szemetet a szelektív gyűjtőbe, ezért döntöttünk e gyakorlat megváltoztatásáról – magyarázta a polgármester.

Minden lakott ingatlanhoz két külön gyűjtőedény kerül – egy-egy kék és sárga –, egyikben a papír, a másikban a műanyag hulladékot helyezhetik el, illetve lehetőség van a fém holmi elkülönítésére is. A készlethez tartozik a sütőolaj gyűjtésére szolgáló műanyag edény is. A hulladékgyűjtők mellé egy praktikus vászon bevásárlótáskával is meglepte az önkormányzat a helyieket, melyet használva kevésbé lesz szükségük a műanyag zacskókra.

– A változtatással fő célunk az, hogy az aki eddig nem gyűjtötte a szemetet szelektíven, most ezt a házánál megteheti – tette hozzá a polgármester. – Az éves hulladékszállítási tájékoztatót mindenki megkapta, de külön jelezzük majd a lakóknak az első időkben, hogy mikor kell kirakni a szemetest a házak elé.

Az új gyűjtőket a Lenti Hulladékkezelő Kft.-től szerezték be, s ezen a héten kiszállítják minden háztartáshoz. Egri Éva arról is tájékoztatott, hogy a központi gyűjtőt pedig felszámolják várhatóan egy hónap múlva.