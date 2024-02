Az eseménysorozat jelentőségéről, programjairól Hella Ferenc református esperes számolt be. Elmondta: az idei az "élő Ige" éve, ennek kapcsán beszél a püspök is, az igehirdetés tudományáról. Becsülik, ha valaki a Bibliát mint irodalmi alkotást népszerűsíti, örülnek, ha valaki a Szentírás isteni ihletettségének bizonyítékait tárja a kételkedők elé, most azonban azt akarják felmutatni, hogyan cselekszik Isten Igéje azoknak az életében, akik a testté lett Igét, Krisztust követik.

– A teljes program ugyan megvan már, de az időpontokban lehet még változás – mondta. – Az biztos, hogy február 23-án (péntek) 18 órakor Vladár Gábor nyugalmazott teológiai tanár tart beszámolót arról, hogy miként működhet jól egy gyülekezet. Vendégünk lesz még dr. Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat igazgatója, Gaál Botond professzor, aki Munkácsy Krisztusa címmel tart egy vetített képes előadást. A sorozat végén Balog Zoltán püspök is látogatást tesz az eseményen.

Hella Ferenc szerint nagyon jó érzés, hogy az ilyen alkalmakon a közösség összegyűlik. És ennél talán még fontosabb, hogy az ingyenesen látogatható alkalmakkal még nagyobbra nyithatják a gyülekezeti terem vagy éppen a templom ajtaját, hiszen bárkit szívesen látnak a rendezvényeken. Az "élő Ige" éve éppen ebben segíti az embereket, s remélhetőleg a hallgatóságnak sok élményt és tudást adnak.