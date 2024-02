Az Art Moziban tartotta induló sorozata első rendezvényét a Junior Akadémia, melyről Balaicz Zoltánné koordinátor tájékoztatta a diákokat. A városban évek óta sikerrel működő, az idősebb generáció tudásvágyát kielégítő Senior Akadémia után a fiataloknak is szeretnének olyan előadássorozatot biztosítani, ami a pályaválasztásban segíti őket. A feladatot együttműködő partnerekkel közösen valósítják meg: a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, a Zalaegerszegi Tankerület, az Egyetemisták Egyesülete és a Zalaegerszegi Diákönkormányzat csatlakozott a Junior Akadémiához. Az első félévben még három alkalommal találkozhatnak a fiatalok izgalmas programokkal, ősztől pedig rendszeresebb működésűvé válik az akadémia, tudtuk meg Balaicz Zoltánnétól és a felsőfokú oktatási közalapítvány kuratóriumi tagjától, Szuper Ildikótól.

A mozi nagytermét teljesen megtöltötték a diákok, akik kíváncsiak voltak arra, miként épült fel Balogh Levente karrierje, hogy lett nemzetközi siker a Szentkirályi ásványvíz, mi a titka a televíziós üzleti show műsorokban (Cápák, Álommeló) is szívesen szereplő üzletembernek.

A vendég, aki a diákok előzetes kérése alapján érkezett, elöljáróban elmondta, örül a meghívásnak, hiszen kötelességének tartja, hogy a felnövekvő nemzedéknek átadja megszerzett tapasztalatait. Nem csak az ifjúság számíthat rá, kezdő és kevésbé kezdő vállalkozásoknak is szívesen ad tanácsokat, a cégbirodalom egyik lába is üzleti tanácsadás. Az ásványvíz és üdítő piac és a forgalmazás mellett már a szépségiparban is jelen van, mindez tudatos brandépítést feltételez.

Balogh Levente hangsúlyozta, úgy véli, kétfajta ember van, ami a gazdasági-üzleti szempontokat illeti: a menedzser típusú nagyon tud egyvalamit, a vállalkozó típusú pedig szerteágazóbb figyelmű, vezető habitusú, aki nem nélkülözheti a menedzsereket. Arra biztatta a diákokat, hogy minél hamarabb döntsék el, mi az ő ötletük, melyik csoportba tartozónak tartják magukat, ha ez megvan, célirányosan tanuljanak, legyenek szakértők, minőségi szakértelemmel rendelkezők, mivel ezeket keresi a piac. Ha megtalálják a saját útjukat, boldog emberek lesznek, és jobb világot építenek, tette hozzá az üzletember, akit a diákok számos kérdéssel bombáztak a pénzzel, a tőkével, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.