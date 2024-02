Az illóolajokat évszázadok óta használja az emberiség az ételek ízesítésére, szépségápolásban és az egészségügyi gyakorlatokban. Néhány csepp illatos olaj kellemes hangulatot tud varázsolni otthonunkban már akkor is, ha csak lecsavarjuk az esszenciát tartalmazó üvegcse kupakját. A narancs, fahéj, szegfűszeg varázslatos elegye például kétségkívül a karácsonyt idéző illat. De az illóolajok nem csak a jobbára kellemes illatuk miatt hasznosak, külsőleg és belsőleg is jótékony hatással bírnak.

Mire jó az illóolaj?

Az esszenciális olajok világába Sánta-Kisfalvi Anikó és Gyulasiné Foltányi Erika wellnesstanácsadók avatták be az érdeklődőket, de illatolásra, kóstolásra is lehetőség nyílt.

-Mindig is a természetes megoldások híve voltam a gyógyszerhasználattal szemben, három kisgyermek anyjaként pedig ezt a szemléletet szerettem volna a gyerekek életébe is bevezetni, így kezdtük el használni az illóolajokat – avatott be saját indíttatásába Sánta-Kisfalvi Anikó, ami mára küldetéssé vált.

A bemutatón elmondták, hogy az illóolaj maga a növény immunrendszere, növények szárából, virágából és a gyökeréből is készítik vízgőzdesztillációs eljárással, hidegen sajtolással és oldószeres módszerrel. Fontos figyelni az olaj tisztaságát, a 100 százalékosan tiszta készítmény a legjobb, a wellnestanácsadók is ezeket ajánlották.

Több módon használhatók

- Az esszenciákat három módon használhatjuk, egyik az inhalálás, belélegzés, amit aromaterápiának is nevezünk. Ezt végezhetjük akár hidegpárásítón keresztül, vagy cseppenthetünk a tenyerünkbe és onnan lélegezzük be. Vegyünk hét mély lélegzetet és fókuszáljunk magunkra – mutatta meg a technikát Anikó. Bőrre is kenhetjük, de belsőleg is alkalmazható, akár vízben oldva, vagy nyelv alá cseppentve, attól függ, hogy melyik fajtát és milyen célra választjuk. Segítik a vízfogyasztást, ha valaki nehezen issza a ”sima” vizet, illóolajjal ízesíthető, erre nagyon jó a

citrom, mandarin, utóbbi a csecsemőknél hasfájás ellen is használható, míg előbbi nagyon jó levegőtisztításra párologtatva és háztartási tisztítószerként is. A borsmentaolajnak jó lázcsillapító hatása van, ezt a gerincvonalon kell elkenni. Legtöbbször a pulzuspontokat érdemes célozni azillóolajokkal, ahol az érhálózat leginkább szerteágazó, mert ezeken a helyen a bőrön át jól felszívódnak és fejtik ki jótékony hatásaikat az esszenciák. A gyerekeknek jó megoldás talpba bemasszírozni.

Főzésre is használhatók, de arra felhívták a figyelmet, hogy például az oregánó olajjal, ami természetes antibiotikus és bőrproblémákra is ajánlott, óvatosan kell bánni, mert nagyon erős az íze.

Megjelenik a bőség az életünkben

Egy olajjal 21 napig kell dolgozni ahhoz, hogy beépüljön az életünkbe, és ott folyamatos hatást fejtsen ki. A vadnarancs például a bőség, a jólét olaja, ott érzi magát jól, ahol magas a napsütéses órák száma, és az olaj ezt a bőséget adja át nekünk.

Ha 21 napon át, naponta legalább hétszer tudatosan figyelünk arra, hogy használjuk az olajat, szagoljuk, akkor a bőség valamilyen formában meg fog jelenni az életünkben. Ez persze nem azt jelenti, hogy holnap veszek egy lottószelvényt és megnyerem – mondták -, hanem azt, hogy megengedhetjük magunknak, hogy testi- lelki jólétben, egyensúlyban éljünk.

- Ezt a tudatot engedjük be az életünkbe – magyarázta Anikó. - Fizikailag pedig a vadnarancsolaj nagyon jó antioxidáns a téli időszakban, illetve reggel kávéba cseppentve finom napindító. Az olajok királya a tömjén, amit a tömjénfa gyantájából vonnak ki, annyira erős a hatása, hogy mindenre jó az immunerősítéstől a gyulladáscsökkentésen át a ránctalanításig. Ha csak egy olajunk van, az legyen a tömjén.

Stresszoldó, fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő...

A továbbiakban több esszencia jótékony hatásait vették sorra: a citromolaj, melyet a gyümölcs héjából préselnek ki nagyon jól segíti a koncentrációt, „visszahoz a jelenbe”. A levendula nyugtató, stresszoldó hatású, feszültebb napokon jó elővenni és tenyérbe cseppentve belélegezni, vagy hazaérés után készíteni egy relaxáló fürdőt, de ez esetben természetes fürdősóra kell csepegtetni és ezzel együtt alkalmazni, előkészítve a nyugodt alvást. Emellett például vérnyomáscsökkentő, görcsoldó és fájdalomcsillapító hatása is van. Érdekesség még, hogy egy csepp borsmentaolaj 28 csésze mentateának felel meg, vagyis az illóolajok sokkal koncentráltabbak, mint a gyógynövények. A borsmenta például az

emésztést is segíti. Ennek „kistestvére” a fodormenta, kevésbé erős, gyermekeknek is használható. A teafaolaj jó vírus- és baktériumölő, használható pattanások ellen, körömgombára, illetve zsíros, korpás hajra is samponba keverve.

A klasszikus rózsaolajat is kipróbálhatta a közönség és megtudhatták, hogy 5 milliliter rózsaesszencia előállításához 10 ezer rózsasziromra van szükség. De hasonlóan nehéz kinyerni az olajat az egyébként kertekben is gyakori orvosi citromfűből is, ezért nagyon értékes az illóolaja.

Holisztikus hatásuk is van

- Minden olaj holisztikusan hat, test-lélek-szellem szinten – tette hozzá Erika. – Nem is gondolnánk, de betegségeink nagy hányada a lelki problémákból is adódik. Ha testi tünetre használjuk, akkor bekenjük a problémás részt, de van lelki hatása is, erre a célra inhaláljuk, illetve mentálisan is frissítenek, meditációhoz nagyon jól használhatók. Fontos, hogy cseppekkel dolgozzunk, ne töményen, hanem egy nap többször kevesebbet használjunk.