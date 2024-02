Mintegy félmilliárd forintos főösszeggel fogadták el a büdzsét, ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy annak ellenére, hogy a helyi cégek jól teljesítenek, így jelentős adóbevételhez jut a település, egy ekkora infrastruktúrával rendelkező községnél, ahol iskola, óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmények működnek, illetve 10 települést kiszolgáló közös önkormányzati hivatal, be kell avatkoznia az önkormányzatnak a működésükbe, mert nem elég az erre szánt állami támogatás.

- A fenntartó önkormányzatok bérköltségre is fordítanak, hogy a dolgozók megfelelő bérezésben részesüljenek, többletköltséget jelent az energiaárak növekedése, de emellett igyekszünk támogatni civil szervezeteinket is, hiszen a kultúrát, a közösségi életet, a sportot ezek viszik a hátukon. Különítünk el egy keretösszeget, ebből működésre ítélünk meg számukra forrást pályázat alapján – tette hozzá a polgármester.

Fontos célkitűzés a 850 lélekszámú Csesztregen, hogy minden évben középületeket újítsanak meg.

– Az elmúlt két évben az egészségház, az orvosi rendelő, illetve az iskola és az óvoda épületének homlokzata került sorra – folytatta. – Idén a művelődési ház és a közös önkormányzati hivatal épületét tervezzük megújítani. Komoly probléma, és megoldásra vár idén az úgynevezett „Sóhajtások hídja” a Kerkán a Deák utcánál, mely fából készült és mára elhasználódott. Helyette egy fémszerkezetű hidat szeretnénk felépíteni, ehhez statikai felméréseket végeztetünk. Ellenőrzik a pilléreket, hogy mekkora súlyú építményt bírnak meg, ez a feladat a tervezési szakasznál tart.

Évről évre nagy munkát ad Csesztregen is a zöldterületek karbantartása, ezt részben az önkormányzat dolgozói oldják meg, egy részét pedig vállalkozó gondozza, illetve a szabadidőközpont fejlesztése, karbantartása is ad munkát.

– Továbbra is igyekszünk fejlesztéseket végezni a kétcsoportos bölcsődében, mely maximális kihasználtsággal, 16 fővel működik, de ez vonatkozik az óvodára és az iskolára is, előbbibe közel 78, utóbbiba több mint 170 diák jár – sorolta a polgármester. – Mindez okot ad arra, hogy merjünk a jövőre tervezni, hiszen ennek záloga a gyermek. Próbáljuk a gyermekes családokat helyben tartani, ezért különféle juttatásokkal is segítjük őket, a fecskeház is jó projektnek bizonyult ezen a téren. Emellett igyekszünk élhetővé tenni a települést akár az infrastruktúra, a munkahelyek és a szabadidős tevékenységek, szolgáltatások, intézmények révén. Így ha nem is a gondtalan, de a méltó családi élet biztosított a településen.

A fejlesztésekről Bedő Róbert elmondta, hogy az elmúlt években például az iskola elé buszmegállót építettek, biztonságossá tették az úton való átkelést, elkészült közel 600 méteres szakaszon a belterületi kerékpárút, sikerült kialakítani közel 6 millió forintból egy modern, komfortos játszóteret az önkormányzati hivatal belső udvarára. Elkészült az autóbusz beálló és parkoló az ipari parkban, fejlesztették az önkormányzati gépparkot, megújult a Deák, a Dózsa utca. Mára a belterületi úthálózat rendben van Csesztregen, egyes helyeken még a járdák rendbe tételét tervezik.

A település életében az idei év azért is kiemelkedő, mert az egyházzal és más szervezetekkel együttműködve bekapcsolódnak a Kerkai Jenő-emlékév programjaiba is.