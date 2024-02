Ezen kívül az osztályon dolgozók szakmai képzésére, a munkakörülményeik javítására, a szívbetegek ellátásának fejlesztésére is fordítanak. Egyebek mellett erről is szólt megnyitó beszédében Borsosné Pál Ildikó, az alapítvány elnöke, a harmadik alkalommal megtartott báli rendezvényükön az Arany Bárány Hotel télikertjében. A program egyben jubileumi ünnepség volt, hiszen 30 évvel ezelőtt jött létre a szívsebészeti centrum és az évben az alapítvány is. Az elnök az elmúlt évről szólva kiemelte, az szja 1 százalékából kapott támogatás megduplázódott az egy évvel korábbihoz képest.

Dr. Rashed Aref, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Szívsebészeti Osztályának vezetője beszédében köszönetet mondott a támogatásért. Enélkül az elmúlt évben talán nem is lett volna sikeres a fejlődésük, a túlélésért folytatott küzdelmük, fogalmazta meg érzéseit.

Az est alkalmából elismerő oklevelet vett át a szívsebészet három dolgozója, Tuboly Edit, a hotel részleg ápolónője, Simon Krisztina vezető műtősnő, Galamb Tamás, az intenzív részleg vezető ápolója.