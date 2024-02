A német rádiósok kísérlete sikerrel járt: 132 óra 2 perc és 3 másodpercig tartották szóval – és persze némi zenével – egyvégtében közönségüket, kapcsolva Keszthelyt és Sven Klawundert is, aki lapunknak elárulta: fontosnak tartja, hogy a németek megismerjék a magyar hagyományokat, szokásokat, sőt: a virtust is. A farsangi tradíciók például hasonlítanak Németországban, Ausztriában és Magyarországon, s az élet más területén is sok a közös vonás.

– Keszthely csodálatos – szögezte le Sven Klawunder –, mi például az Ungarn TV-vel itt tartottunk csapatépítő tréninget is. Remek hotelek vannak, emellett a gasztronómia is kiváló. Aki egyszer eljön a Balaton régióba, annak szívből ajánlom: ezt a várost semmiképp se hagyja ki.

A farsangi tradíciók hasonlítanak Németországban, Ausztriában és Magyarországon Fotó: PBÁ

A német nyelvű, mintegy 300 ezres követőtáborral rendelkező Ungarn TV mindent megtesz, hogy a németek körében jó hírét keltse Magyarországnak, s az ide érkezők vevők is minderre, hiszen például a farsangzáró keszthelyi karneválon mintegy száz, a térségben élő német vonult fel, „kalózhajóval” csatlakozva a jókedvű menethez.

S hogy a világrekord még inkább „átjöjjön”: a tíz frankfurti munkatárs öt és fél napon át készített műsort folyamatosan, s Sven Klawunder révén ennek Keszthely is részese lett.