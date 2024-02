A diplomaátadó ünnepségen, többségében 3,5 évnyi tanulmányi idő után összesen 85 hallgató vehette kézhez az oklevelét. Közülük 77 hallgató a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg valamely szakán, míg nyolcan a Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet mechatronikai mérnöki alapképzési szakán fejezték be egyetemi tanulmányaikat.

Kozma Boglárka az eredményes tanulmányokat bizonyító oklevéllel a diplomaátadón

Fotó: Pezzetta Umberto

A diplomaátadó ünnepélyen először dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora mondott beszédet, aki a Zalaegerszegre jellemző családias, közösségeket építő egyetemi hangulatot emelte ki. Arra is figyelmeztetett, hogy a tudományok szempontjából is folyamatosan változó világ kihívásai közepette, a felelős értelmiségit a tudás megszerzésének felelőssége további ismeretszerzésre kell, hogy sarkallja. Dr. Palányi Ildikó, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ megbízott főigazgatója, és a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja beszédében utalt rá, a végzősök még a BGE-re iratkoztak be, menet közben a kar Budapest helyett a veszprémi egyetemi központhoz csatlakozott, ráadásul a Covid-járvány miatt a digitális tanulással is megküzdöttek tanárok, diákok egyaránt. Az itt szerzett diploma keresett a munkaerőpiacon, hangsúlyozta, mérnök, közgazdász és informatikus munkaerőre mindig szükség lesz.

Kozma Boglárka átveszi a diplomáját dr. Gelencsér András rektortól

Fotó: Pezzetta Umberto

Vigh László országgyűlési képviselő arról szólt, hogy a fiataloktól függ, milyen lesz a jövő és benne az ország fejlődése, kulcskérdés, hogy a munkahelyeken hogyan állnak helyt a magas szintű tudással felvértezettek. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a célok eléréséhez szükséges jó időbeosztás megtalálására buzdított, valamint arra, hogy térjenek vissza Zalaegerszegre, ha tehetik, s emlékezzenek az itt töltött diákévekre. A köszöntőket követően a Campus Sportjáért Díj átadása következett, ezt a hallgatói közösségi és sportélet meghatározó személye, Skoda Gergő vehette át.