A nagykanizsai Kiss Melindával az interneten keresztül beszélgettünk, ugyanis jelenleg Ausztriában dolgozik. Mindössze négy hónapot tölt egy síparadicsomban Lechben, aztán ismét hazatér szülővárosába. Kanizsán újra az edzésre koncentrál, de egyelőre ne szaladjunk előre.

Nem ment a szertorna, váltott

- A sportkarrierem igazán korán indult - mesélte. - A Hevesi-iskolába jártam, s mindjárt az első osztályban Bévárdi Gyuszi bácsi edző kereste a lányokat és a fiúkat, akik szeretnének tornászni. Mozgékony kislányként azonnal szerettem volna a részese lenni, kivételes lelkesedésemet látva már másnap ott lehettem a tréningen. Olyan légkör fogadott, ami elvarázsolt, a gyakorlatokat imádtam, gyorsan tanultam. A szertornával is próbálkoztam, de olyan alacsony voltam, hogy a felemás korlát gyakorlatai nem mentek. Egyszerűen nem értem át egyikről a másikra. Az edző ötlete alapján a sportakrobatikára váltottam. Abban kifejezetten jól jött, hogy ilyen pici voltam és a párommal, Kovács Zsolttal megtaláltam a számításomat.

Szivacsgödörben gyakoroltak

- Rengeteg versenyre jártunk, szinte egyetlen hétvégén sem ültünk otthon, közben Tatára jártunk edzőtáborokba - folytatta. - A pontos évszámokra nem emlékszem, de több korosztályos országos bajnokságon álltunk szőnyegre. Ezzel a vegyes párosunkkal több alkalommal is a dobogó csúcsára állhatunk, de más érmes helyezéseket is szereztünk. Ezért persze alaposan meg kellett küzdeni, tökéletesíteni a gyakorlatokat és haladni előre az úton. Nem egy-két órás edzéseken vettünk részt, hanem olykor egész délutánokat gyakoroltunk és küzdöttünk. Az Olajbányász pályán lévő úgynevezett "szivacsgödrös" teremben tanultuk a szaltókat, a dupla szaltókat, ami nagy koncentrációt követelt mindenkitől. Jártunk például Lengyelországban nemzetközi tornán, ami szintén lendületet adott a pályafutásunknak. Viszont hiába minden, megszűnt az Olajbányásszal együtt az egyesületünk is, ezzel sajnos a sportakrobatikának is befellegzett.

Artista lett a cirkuszban

Viszont Kiss Melinda ragaszkodott a sportághoz, a mozgáshoz, ezért 13 évesen jelentkezett a fővárosi Állami Artistaképző Intézetbe (ma Baross Imre Artistaképző Intézet), ahová felvették. Délelőtt nevelték az artistamozdulatokra, majd délután a közismereti tantárgyakat oktatták. Ez szakmát adott a kezébe, így lett artista, amivel bejárta a világot. Először csoportos trapéz számban kapott munkát a Fővárosi Nagycirkuszban, innen bejárták szinte egész Európát. Négy évet töltött az együttessel, majd egy férfi partnerével összeállítottak egy műsort, kézenállással, szaltókkal és egyéb látványos elemekkel színesítve. Tíz éven keresztül járták az országokat, bár az utolsó négy évben Melinda egyedül lépett fel, saját műsort állított össze.

Fekvenyomásban is remekelt

- Az erőnlétemet felhasználva tovább edzettem és kipróbáltam magam fekvenyomásban - folytatta. - Utóbbi testgyakorlat lényege, hogy a hanyatt fekvő személy a kezében tartott súlyt a mellkasáig leengedi, majd onnan felfelé kinyomja. A nőknél a legkisebb súlycsoportba, a 44 kilogrammosok közé kerültem. Ahhoz képest nagyon jól szerepeltem, 72,5 kilogramm volt a legnagyobb nyomásom. Olyannyira remekeltem, hogy 2001, 2003 és 2004-ben háromszoros magyar bajnok lettem. Sőt ugyanezzel a sporttal Európa és világbajnokságon is szerepelhettem, mindkét seregszemlén egy hajszállal, de lecsúsztam a dobogóról és negyedik helyet szereztem. A sok kézenállás erősítette a karjaimat és nagyon jó erőben lettem, amit itt kamatoztathattam. Az összes sporthoz, sőt az artista hivatásomhoz az alapokat a torna adta, amit Nagykanizsán a Hevesi-iskolában sajátítottam el.

A kihívások tartják lázban

Kiss Melindának 2009-ben megszületett a lánya, Torma Bonita és hazatért. Személyi edző lett, ezen kívül kismama- és szenior-, valamint gyerektorna tréneri képesítéseket is szerzett. Ezután megalapította saját vállalkozását, a Full Body By Meli Mozgásvilágot, mely áprilistól újra gőzerővel működik majd tovább.

Kiss Melinda a stafétát Milassin Mórnak, az NTE 1866 vívó szakosztály egykori versenyzőjének adta át.