A rédicsi kertbarátkör tagjának, Vörös Attilának lentihegyi pincéjénél tartották a Vince-napi ceremóniát, ahogy ilyenkor szokás "megetették" és borral "megitatták" a vesszőket. Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök pedig metszési bemutatót is tartott.

– Közel 30 éve kezdtük el a Vince napjához kapcsolódó pincejárást megtartani évről évre, Tüske József nyugalmazott esperes hathatós közreműködésével, aki ez alkalommal is részt vesz a ceremónián és megáldja a vesszőket – emlékezett vissza az eseménysorozat elejére Gaál Károly, az idei rendezvényen házigazda rédicsi kertbarát kör elnöke még az ünnepség előtt. – A lendvai Cuk Borház tulajdonosával, Cuk Lajossal és a lenti kertbarátkörrel évente felváltva szervezzük a programot, mellettük most még szlovéniai borlovagrendek is képviseltetik magukat.

Tüske József nyugalmazott esperes (középen) kért áldást a szőlőre a rédicsi kertbarátkör rendezvényén

Fotó: Korosa Titanilla

Dr. Pálfi Dénes szerint a Vince-nap legfontosabb célja, eleme a termésjóslás, mikor vesszőt vágnak és ezt szobahőmérsékleten vízbe téve azt figyelik, hogy hány hajt ki a vesszőkön lévő rügyekből és mennyi termésképlet van benne.

– A termésjóslás mellett az időjóslás is hozzátartozik a naphoz – folytatta. – Ha megcsordul a víz a keréknyomban, akkor rövid tél lesz, vagy ha befagy, akkor hosszúra nyúlik ez az évszak. Viszont most az új időkben, azt gondolom, hogy a hagyományok őrzése mellett ez a nap a reménység napja is a termelők részéről. Reménykedünk abban, hogy jobb lesz az év, mint az elmúlt volt, vagy ha jó volt az előző, akkor bízunk benne, hogy legalább olyan jó lesz az idei is. A tavalyi év nem volt igazán dicséretes a szőlőre és a termelőre nézve, ezért abban reménykedünk, hogy idén jobb év köszönt ránk. Mert a földdel, növénnyel dolgozó embernél optimistább nincs.