A Hármashatár túra – ahogy azt a neve is jelzi – az Őrség egyik legszebb részén, az osztrák-szlovén-magyar határ térségében kerül megrendezésre. A program kiinduló- és végpontja Felsőszölnök, a szlovén Rábavidék szórványtelepülése, amelynek Keresztelő Szent János plébániatemplomtól indulva érintetlen természeti környezetben vezet a túra a Hármashatárkőhöz. A szervezők szerint az útvonal olyan erdőket érint, amelyek a téli időszakban is páratlan élővilággal rendelkeznek, a fenyvesekben búboscinegével, fenyvescinegével és sárgafejű királykával, míg az erdei nyiladékoknál uráli bagollyal is találkozhatnak szerencsés esetben a résztvevők.

A mintegy 13 kilométer hosszú, körülbelül öt óra alatt teljesíthető túrán maximum 50 fő vehet részt. A programra az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság telefonszámán vagy elektronikus levélcímén lehet jelentkezni. A szervezők túraruházat, vízálló túrabakancs és túrabot használatát javasolják, illetve jól nevelt, irányítható kutyák részvételét is engedélyezik, ám a vadvilág védelme miatt a túra folyamán az ebeket pórázon kell tartani.