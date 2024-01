Fülöp András szervező tájékoztatott az emlékév eseményeiről

Elmondta, hogy az emlékezés jegyében hirdetik meg a szervezők a Kerkai 120 Emlékévet, melynek megnyitója január 28-án Csesztregen lesz a 8.30 órakor kezdődő szentmisén, melyet dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek mutat be Molnár Árpád plébánossal. A szentmise után érsek atya a Kerkai Házban az Istenkeresés útjain című könyvét mutatja be, illetve kötetlen beszélgetésre lesz mód. Fülöp András hozzátette, hogy fontosnak érzi az egyházközség, hogy a jelen kor társadalmi kérdéseire, problémáira is hiteles válaszokat kapjunk. Különösen érdekes lehet dr. Márfi Gyula tapasztalatain, könyvén keresztül egy történelmi áttekintésen át Európa jövőjéről, vagy a migrációban rejlő valós veszélyekről hallani, arról közösen gondolkodni.

Az emlékév széles körű összefogásban valósul meg, hiszen Csesztreg önkormányzata a Kerkai Jenő Általános Iskola, a jezsuita rend, a KDNP Zala vármegyei csoportja, a KÉSZ zalaegerszegi csoportja is támogatják az emlékévet.

Előadások, konferencia, zarándoklat

- Három szinten szervezünk programokat – tért rá az év rendezvényeire Fülöp András. - Lesznek események Csesztregen, illetve tervezünk vármegyei programokat, továbbá országos érdekeltségű eseményeket, mint a Kerkai Konferencia és Kerkai Esték. Az emlékév eseményei mindenkihez, és minden korosztályhoz szólnak. Az ünnepélyes megnyitót követően Csesztregen február 16-án vetítéssel egybekötött előadást tart dr. Székelyhidi László professzor Afrika vallásosságáról. Május 12-én, „Bibliai Kert” kerül átadásra diákok közreműködésével a Kerkai Ház udvarán, ezzel is népszerűsítve a Szentírás olvasását. Júliusban két hétre 30 kárpátaljai hadiárvát látunk vendégül Csesztregen. Augusztus 30-án Szendi László plébános Börtönnapló című könyvét mutatjuk be. Szeptember 7-én, az egyházközség autóbuszos zarándoklatot szervez Celldömölkre a Mária búcsúba. Ezen búcsúba 1950-ig minden évben három napos zarándoklatot tettek a csesztregi hívek. Szeptember 22-én a búcsúi szentmisét Koronkai Zoltán jezsuita atya mutatja be, aki Kerkai Jenő életútjának kiváló ismerője és kutatója. Október 18-án Doma Péter legújabb könyvét, A két ifjú című kötet ismerheti meg a közönség. Novemberben Budapesten tartjuk a Kerkai Konferenciát. Csesztregen november 4-10-ig kerül sor a Kerkai Hét rendezvényére és november 10-én a 8.30 órakor kezdődő szentmisén zárjuk az emlékévet.

A további tervezett programok közt szerepel még Kerkai Emléktúra Csesztreg körül a jelzett turistautakon. Szeptember 21-én Zalaegerszegen hallgathat meg a közönség előadást Kerkai Jenő munkásságáról és a KALOT-ról Koronkai Zoltán jezsuita szerzetes közreműködésével. Ugyancsak Zalaegerszegen az év folyamán köztéri alkotást állítanak Kerkai Jenő tiszteletére.

Kerkai Jenő szellemisége kerül előtérbe

-Az emlékévben Kerkai Jenő jelmondatára igyekszünk fordítani figyelmünket: „Krisztusibb embert, Életerős népet, Műveltebb falut, Önérzetes magyart!” – jelezte Fülöp András. - Láthatjuk, hogy a szocializmus és a jelen kor liberalizmusa micsoda károkat okozott az emberek lelkében, egymás közötti kapcsolatainkban. Lehet ez az esztendő a lelki megerősödés időszaka is imádságban, gyakori szentgyónásban, szentáldozásban.