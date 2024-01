Lapunkban is beszámoltunk arról bő egy évvel ezelőtt, hogy a lenti könyvtárban célul tűzték ki, hogy becsalogatják a középiskolás korosztály tajait az intézménybe, ehhez létrehoztak egy közösségi szobát, ami elkülönül a könyvtár más helyiségeitől, ahova elvonulhatnak és eltölthetik a szabadidejüket a fiatalok. Ezt népszerűsítendő a szabadulós játékok mintájára „beszabadulószobás” játékot hirdettek, melyet azóta már tovább is fejlesztettek. Az év végére kiderült, hogy megérte beletenni időt és energiát ebbe az ötletbe, hiszen mintegy 200 látogató, több mint 50 csapat fejtette meg a rejtvényt.

– Szerettük volna azokat is megszólítani, akik nem járnak a könyvtárba, vagy szüneteltették a tagságot, s valóban, bejött ez az elképzelés, jó tapasztalataink vannak, sokan beiratkoztak annak kapcsán, hogy eljöttek a szabadulószobás játékra – mondta Szép Zita. – Vagy ha nem is iratkoztak be, legalább ellátogattak a könyvtárba és megismerték a többi szolgáltatásainkat is, hiszen a könyvtár egy igazán nyitott közösségi tér.

Az érdeklődők közt többen akadtak olyanok, akik egyszer-egyszer kipróbálták az efféle játékot, s olyanok is, akik rajongók és az országot járva keresik fel a helyeket, ahonnan a feladvány megfejtésével szabadulhatnak ki.

– A Briliáns mentőakció fedőnevű játékban egy híres földrajztudós kutatóútra indul, az asszisztense pedig véletlenül a kutatószobába marad bezárva, itt adja magát a feladat, hogy őt kell kiszabadítani – folytatta. – A környezetet ennek megfelelően alakítottuk ki, de a feladatok érintik a könyvtár más szekcióját is. A játékidő nagyjából másfél óra, ezt igénybe is szokták venni a csapatok. A feladatok megoldhatók külön ismeretek nélkül, akik érdeklődőbbek ők a kihelyezettek történeteket is szívesen elolvassák. Legjobban akkor lehet élvezni a játékot, ha 2-5 fős csapatban vesznek részt. Főként felnőtteknek szól a játék, illetve az ifjúságnak, de általános iskolások is jöhetnek családdal, vagy pedagógusokkal, társasággal. Kipróbálták már baráti társaságok, munkahelyi kollektívák is, voltak, akik csapatépítőt is tartottak már itt. Szájról-szájra terjedt a szabadulószoba híre, akik már végigcsinálták, azok továbbadták ismerősöknek, akik aztán maguk is kipróbálták.

Az őszi szünetbe, illetve most a téli szünidőben egymásnak adták a szabadulószoba kilincsét a jelentkezők, a nagy népszerűségre való tekintettel a könyvtárosok meghosszabbították a látogatási időt január 6-ig.

Szép Zita arról is beszélt, hogy ahogy egyre többen ismerik meg a mentőakciót, emiatt változtatniuk kell a tematikán, ha továbbra is szeretnék ezt a lehetőséget fenntartani a könyvtárban. Persze a megvalósítás idő és energiaigényes s az intézményben szűkösek a lehetőséget, a könyvtárra kell tervezni, ráépíteni a feladatokat.

– Ami itt élményt ad, az nem feltétlenül a látvány, a környezet, hanem a feladványok megfejtése, az összefüggések megtalálása. Akik végigcsinálták, azoktól jó visszajelzéseket kaptunk. Ötletünk van a következőkre is, meglátjuk, hogy jövőre sikerül-e megvalósítani – zárta.