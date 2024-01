A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány célja, hogy a városi madárkérdés humánus megoldása kapcsán elősegítsék olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak konferencián való bemutatásra, illetve széles körben való terjesztésre, s nem utolsó sorban hivatkozási alappal szolgálhatnak a döntéshozók számára, írják sajtóközleményükben.

Bizony sok embert megoszt a galambok, varja, seregélyek kérdése. Etessük-e vagy védjük-e őket, miközben sokszor agresszívan lépnek fel a tollasok is. A vízparti madarakról sem feledkeztek el, a hattyúkat, kacsákat, sirályokat ugyancsak érinti az együttélés kérdése.

Az állatvédő szervezet álláspontja szerint – bár a madarak lehetséges hordozói és terjesztői lehetnek számos fertőző betegségnek és parazitának -, nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a gerinces állatok szenvedni és örülni képes, érző lények, amelyeket nemcsak az erkölcsi érzék, hanem jogszabályok is védenek. Ahogy írják, „a hazai helyzet fölmérése jelenleg nem naprakész és nem teljes körű. Jelentős területi különbségek figyelhetőek meg az országban, hiszen a madárállomány és az ezekkel kapcsolatos problémák eltérőek. Összetett kezelési módok kidolgozása szükséges, valamint együttműködés a szakemberek, kutatók, döntéshozók és az érdekelt felek (lakosság) között.” S bár világszerte léteznek megoldási kísérletek, még nem ismertek széles körben olyan kiforrott technológiák, amelyek állatvédelmi szempontból is teljes mértékben elfogadhatóak, a lakosság szempontjából megnyugtatóan rendezik a kérdést és egyidejűleg a jogi kereteknek is megfelelnek.

A fentiekre való tekintettel az Alapítvány pályázatot ír ki a városi madárkérdés felmérésére, és/vagy javaslatok kidolgozására egyetemi, főiskolai hallgatói jogviszonnyal vagy egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkező magánszemélyek részére. A benyújtott 30-40 ezer karakter terjedelmű dolgozatokat szakemberekből álló zsűri fogja elbírálni.

Az első helyezett 500 ezer, a második helyezett 300 ezer, a harmadik helyezett 200 ezer forint jutalomban részesül, és a témában megrendezett szakmai konferencián előadás tartásával, valamint sajtókommunikáció révén megismertetheti javaslatát a nagyközönséggel. Egyetemisták a munkát szakdolgozatként, TDK-dolgozatként is szerepeltethetik, amennyiben oktatási intézményük ezt lehetővé teszi.