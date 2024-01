Idén is sokan érdeklődnek a Georgikon iránt 1 órája

A keszthelyi campus az agrárképzések mellett turizmus-vendéglátás szakot is indít

Újdonságként a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak nappali és levelező tagozaton is indul majd ősztől a keszthelyi Georgikonon. Erről is szó esett a campus nyílt napján, amely személyesen, illetve online is sok érdeklődőt vonzott.

A Georgikon nyílt napja ezúttal is sok érdeklődőt vonzott Fotó: Szabó-Soós Adrienn

Dr. Szabó Péter főigazgató-helyettes az új, kibővült képzés kapcsán elmondta, ez egy „jolly joker szak”, amelyen gazdaságtudományi és vidékfejlesztési ismeretanyagot is átadnak a hallgatóknak, s ehhez komoly agrárismeretanyag is társul. – Az érkező uniós források kapcsán szükség lesz olyan szakemberekre, akik nemcsak az agrárium területén, hanem a vidékfejlesztési politika számos intézményében, például szakhatóságoknál, az államigazgatásban, vagy akár gazdasági szereplőknél s pénzintézeteknél is el tudnak majd helyezkedni. Itt nemcsak agrár, hanem gazdasági szemléletet is kapnak hallgatóink – mondta el dr. Szabó Péter. Az egyetemi adjunktus beszélt arról is, idén is indul a 10 féléves osztatlan agrármérnök szak a Georgikonon, amely általános mezőgazdasági ismereteket nyújt, s annak idején az ország vezető agrárszakemberei is ezen a szakon végeztek. A keszthelyi campus mindemellett kínál például állattenyésztő mérnök s kertészmérnök képzést is, utóbbiban a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg a hallgatók a dísznövény-, a gyógynövény-, a szőlő- és a zöldségtermesztés területén. A résztvevők lovas kocsival is felfedezhették az intézmény képzési helyszíneit

Fotó: Szabó-Soós Adrienn – A mezőgazdasági mérnök szak egy általános agrárképzés, az erre járók tanulnak természettudományi, műszaki, illetve gazdasági ismereteket is. Ez jelen pillanatban az egyik legsikeresebb, legnagyobb létszámú képzésünk – emelte ki dr. Szabó Péter, megemlítve: mindemellett kínálnak természetvédelmi mérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, turizmus-vendéglátás, gyógy- és fűszernövények, ménesgazda, illetve szőlész-borász képzést is, és ezek közös jellemzője, hogy rendkívül gyakorlatorientált módon adják át a szükséges tudást a fiataloknak. A MATE Georgikon campusán ebben a felvételi időszakban február 3-án, szombaton 9 órától tartják az utolsó nyílt napot a D-épületben, ahol nemcsak a szakokról, hanem például a keszthelyi intézmény által kínált egyéb lehetőségekről, az ösztöndíjakról s a kollégiumi elhelyezésről is tájékoztatást adnak.

