Kelemen Gertrúd Magyar János, Lendva polgármesterének társaságában fogadta a zalai politikust. Vigh László az üdvözlő találkozón gratulált a diplomatának a lendvai kinevezéséhez és emlékeztetett, hogy évek óta jó együttműködést tartanak fenn Zala vármegye, illetve Lendva és a Muravidék között.

– A határ e két térséget már nem elválasztja, hanem összeköti. Támogatjuk egymást a helyi vezetőkkel, ellátogatunk a rendezvényekre és segítséget nyújtunk, amiben szükséges, nemrég például futballakadémiát avattunk fel együtt Lendván – fogalmazott Vigh László, majd felajánlotta segítségét a főkonzulnak.

Kelemen Gertrúd megköszönte a látogatást és a felajánlott segítséget, mint mondta: bízik benne, hogy a jövőben sok olyan közös ügy lesz, amikben együtt tudnak majd működni és folytatódik az eddigi jó kapcsolat a következő években, vagy akár szorosabbra is fűzik a szálakat.

A felvidéki származású főkonzul arról is beszélt, több mint három évtizedes diplomáciai tapasztalattal rendelkezik, a Muravidék, illetve Szlovénia új, kevéssé ismert terület számára, Szlovákiában és Csehországban teljesített külszolgálatot. Fő területe a kulturális diplomácia volt, Pozsonyban és Prágában is a magyar kulturális intézet igazgatójaként dolgozott, de tagja volt a visegrádi együttműködés ügyeivel foglalkozó stábnak is. A prágai kiküldetés után kapta meg a felkérést a lendvai főkonzulátus vezetésére. Hozzátette, hogy ez egy új terület számára, egy másik határ menti régió, más, mint a felvidéki, vagy a diaszpórában élő csehországi magyar közösség képviselete, de itt is az a feladat, hogy a régió kapcsolatait erősítse és segítse az együttműködést.