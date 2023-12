A támogatás 194, többségében óvodás és általános iskolás gyermeket érint 108 családban, számolt be a határozatról a közgyűlés után tartott tájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester.

A testület 46 napirendi pontot tárgyalt meg, zömmel egyhangú döntéseket hozva, emelte ki. Ezek egyike volt a város költségvetésének negyedik negyedévi módosítása, ennek értelmében közel 1,2 milliárddal 60,6 milliárd forintra nőtt a főösszeg.

A szippantott háztartási szennyvizet jövő évtől a Zalavíz gyűjti be, a feladatot eddig ellátó vállalkozás ugyanis nem kívánta ezt folytatni. A díj a korábbival egyező marad.

A képviselők döntése alapján az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó jövedelemhatárokat megemelték annak érdekében, hogy megmaradjon a szociális lakbérfizetés lehetősége a rászoruló családoknak. Jövő év elejétől 8 százalékkal emelkedik az önkormányzati lakbér, tekintettel egyebek mellett az inflációra, a fenntartó LÉSZ Kft. működőképességének megőrzése, a karbantartások, felújítások fedezetére. Megemelték a jövedelemhatárokat a szociális alapú segélyek, támogatások igénybevételéhez is. Több lesz nyolc százalékkal a temetési segély, e címen legfeljebb 67 800 forint adható.

A képviselők áttekintették a közétkeztetést is. Ezt a város intézményeiben 5888 gyermek veszi igénybe, 76 százalékuk zalaegerszegi. Közülük kedvezményesen, vagy ingyenesen étkezik 2070, ami 47 százaléknak felel meg. Erre idén közel 600 millió forint költött a város. A közétkezésért fizetők jövőre az inflációnál alacsonyabb, 10 százalékos díjemelésre számíthatnak.

A Gébárti-tavat érintő fejlesztésekhez kapcsolódva két nyilvános illemhely készül. Egyik a keleti oldalon a csónakkölcsönzőnél, a másik pedig a hamarosan elkészülő Hattyú bisztró mögött. A létesítményeket a Városgazdálkodási Kft. működteti.

Módosították a településszerkezeti tervet és építési szabályzatot, ezzel egyebek mellett lehetővé téve a Kispest utcában egy garázssor kialakítását, a Ságodi és Ilosvai út kereszteződésében körforgalom megtervezését, az Egerszeghegyi úton kilátó létesítését, valamint parkolóház épülhet a Petőfi és Vizslaparki utca kereszteződésénél a korábban társasháznak szánt területen.

Személy döntéseket is hozott a testület. A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetőjévé újabb 5 évre Tuboly Andreát nevezték ki, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezető igazgatója pedig Böcskey Zsolt lesz a jövő év végéig.

A testület megtárgyalta valamennyi, 100 százalékosan önkormányzati tulajdonú cég jövő évi előzetes üzleti tervét és az ügyvezetők prémiumfeltételeit.

A többi döntés ismertetésére visszatérünk.