- Hasonlóan zajlott az adventzáró találkozónk is, a hagyományoknak megfelelően punccsal, fűszeres forralt borral, gyümölcsteával, süteménnyel kínáltuk a vendégeket. Az ünnepi műsorban Bajzik Bianka, egyesületünk legfiatalabb tagja mondott verset, nagy sikert aratott Ticz András, a Hevesi-színház színművésze, akinek az volt az első, de remélhetően nem az utolsó fellépése a pózvai világot jelentő deszkákon, s ugyanúgy törzsvendégünk lesz majd, mint az évbúcsúztatónk zenésze. Takács Krisztián 14 évvel ezelőtt a mi szilveszteri bulinkon kezdte muzsikus pályafutását, s azóta is ő "húzza" a talpalávalót a zenés rendezvényeinken. Igaz, most már Marcival, a fiával: közösen. A szervezés oroszlánrészét ezúttal is mi vállaltuk, de segítségünkre volt Tóth Dezső vezetésével a Pózváért Alapítvány, Zsálek Tibor vezényletével a helyi polgárőrség és Németh Gábor, városházi képviselőnk, akire mindig számíthatunk - tájékoztatta lapunkat Tanainé Farkas Zsuzsanna, az Összefogás Egyesület elnöke.

Az évbúcsúztatóról nem maradhatott el a pezsgő sem

Fotó: Fincza Zsuzsa

- A hozzám tartozó körzetek legaktívabb közössége a pózvai, erősségük a civil szervezeteik összefogása, bár megtartják saját arcukat, rivalizálás helyett összeadják az erejüket, s így, ha kell, szinte az egész városrészt képesek mozgatni - tette hozzá Németh Gábor, s példaként említette a Mindenszentek előtti köztisztasági akciót, amely során Pózva szinte összes közterületét kitakarították.

Tanainé Farkas Zsuzsanna sikeres évnek minősíthette 2023-at

Fotó: Fincza Zsuzsa

- Aminek a legjobban örülünk - folytatta a sort Tanainé -, hogy gyarapodik a tagságunk, aktív fiatalok csatlakoznak a közösségünkhöz. Sikeres rendezvényeinket igyekszünk folytatni, s majd újakkal is gyarapítani. Emellett kihasználunk minden pályázati lehetőséget - például már a 2024-es adventi kirándulásunk is sínen van.

Volt mire koccintaniuk a pózvaiaknak

Fotó: Fincza Zsuzsa

Volt tehát mit ünnepelniük: egy sikeres évre koccinthattak. A rendezvény, miként az egy évbúcsúztatóhoz illik, bállal zárult.