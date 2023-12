Jótékonysági hajvágással és licittel gyűjtött adományt a megyében negyven családdal kapcsolatban álló Down Mosolyambulancia Egyesület javára a zalaegerszegi Wolf Hair & Barber Szalon. Az ötfős üzlet vezetője, tulajdonosa, Farkas Péter elmondta, hogy évek óta szerveznek jótékony célú akciókat. Idén a december 15-ei munkanapjukon a becsületkasszával gyűjtött bevétel teljes összegét ajánlották fel, 608 ezer forintot. Emellett az interneten egy hétig tartó liciten eladtak egy Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó és csapatkapitány aláírásával ellátott mezt is, ami 600 ezer forintért kelt el. Szerdán délelőtt az 1 208 000 forint átadásán részt vett Balaicz Zoltán polgármester is.