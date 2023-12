Gyanó Szilvia elmondta: az év utolsó és a következő év első napja közti átmeneti időszak kiváló alkalom a különféle egészség-, termékenység- és bőségvarázsló praktikák számára. A nagy eszem-iszom, a bálok, a köszöntők és a jókívánságok a következő év bőségét biztosítják. Ne fogjuk hát vissza magunkat!

- Sokat együnk, mert a bőség egyrészt hozzátartozik az ünnepléshez, másrészt a bőség bőséget teremt - folytatta. - És amilyen az első napunk, olyan lesz az egész évünk. Mindenféle aprót: mákot, lencsét, babot, rizst, kukoricát fogyasszunk, mert úgy tartották a bőség, termékenység, szerencse lesz az eredménye. Malac, hurka, kolbász, kocsonya meg mindenféle disznóság jó - mert a disznó szerencsét hoz. Előre túr, így előre túrja az évet és a szerencsét. Nyugat-európai népek középkori, kora újkori krónikáiban is disznó van az ünnepi asztalon, amikor az óévet búcsúztatják. Finnyásoknak a virsli is megteszi, de figyeljünk, hogy disznóból legyen, mert: baromfit ne együnk és általában semmiféle szárnyast! Mert az elrepül a szerencsével. A tyúk ráadásul hátrafelé kapirgál.

Hozzátette: hangoskodjunk és bulizzunk! Így elűzzük az évfordulót fenyegető ártó szellemeket, illetve ezzel meg is téveszthetjük őket.

Braun Sándor hirdetése a Zala 1901. december 1-i számában utal a régi magyar szokásra, mely szerint újévkor is megajándékozhatták egymást az emberek

Fotó: Gyanó Szilvia

- Egykor a pásztorok is zajkeltéssel igyekeztek elűzni a gonosz, rontó erőket - mondta Gyanó Szilvia. - Ostorral durrogtattak, kolompokat ráztak, kürtöltek, kereplőt recsegtettek, kiabáltak, de még puskaropogás és ágyúdörgés is előfordult éjfél környékén. Mindezt hangos kutyaugatás kísérte. Ma tűzijátékkal, sípolással, hangos mulatozással végezzük, ugye, a hagyományos gonosz űző zajcsapást. Menjünk köszönteni! De nagyon vigyázzunk, mert az év első látogatója csak férfi lehet. A férfilátogató szerencsét hoz, a nő bajt jelent. Ezért küldjük mindig előre a fiúgyereket (legjobb az elsőszülött) vagy a férjet. A jókívánságok a szó teremtő erejét kihasználva hoznak szerencsét, bőséget és egészséget és kifejezik a szándékunkat is.

Gyanó Szilvia szilveszteri zöldséges disznóhúsa még négy évvel ezelőtt ebéd

Fotó: Gyanó Szilvia

A néprajzkutató azt tanácsolta, hogy emellett pihenjünk is. Január elsején sokat pihenjünk, ne dolgozzunk! Amilyen az első napunk, olyan lesz az egész évünk. Tehát, a bulizással azért legyünk óvatosak, mert ha másnaposan kezdünk, nos hát lehetnek gondok.

Még egy érdekességet mondott befejezésként: 1582-től számít január elseje a hivatalos évkezdetnek, korábban karácsonykor volt az évforduló, amit még sokáig akkor tartottak, mert nem tudták, hogy megváltozott. Ez az oka annak, hogy karácsonykor, szilveszterkor, illetve újévkor is nagyon hasonló tiltásokkal és előírásokkal találkozunk, ha a következő évet szeretnénk befolyásolni.