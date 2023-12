– Az MCC tehetséggondozó oktatási programjai a világra nyitott, ugyanakkor a hazájuk és a szűkebb környezetük iránt elkötelezett diákok ismeretbővítését célozzák – mondja dr. Sali Zsófia képviselet-vezető, hozzátéve: a felsősöknek és a gimnazistáknak szervezett oktatási alkalmak, a szülőknek szóló, gyermekneveléssel kapcsolatos és a pedagógusoknak tartott oktatásszakmai előadások mellett most egy rendhagyó eseményt rendezett a zalaegerszegi MCC képzési központ.

A Hagyományok napján Gyanó Szilvia etnográfus mutatta be a zalai jeles napok érdekességeit, az adventi időszak és a karácsonyi ünnepkör népszokásait. Az MCC-s diákok és szüleik megtudhatták, hogy András, Borbála és Luca napja is „dologtiltó nap”, azaz a hagyomány szerint ezeken a napokon tilos fizikai munkát végezni, valamint azt is, hogy Szent Miklós nemcsak almát, diót, mogyorót tesz a kitisztított kiscsizmákba, hanem Zalában a pálinkfőzés védőszentje is. A Luca széke Göcsejben is úgy készült, hogy karácsonyig mindennap dolgoztak vele egy keveset, s ha jól sikerült, az éjféli misén arra felállva látni lehetett a boszorkányokat. A múzeumokban azonban ma nem találhatunk ilyen ülőalkalmatosságokat, hiszen azokat a hagyomány szerint karácsony másnapján el kellett égetni.

Ma is élő hagyomány a szentcsaládjárás. A kistelepüléseken élők összebeszélnek s egy Máriát, Józsefet és a kisded Jézust ábrázoló szentképet házról házra, mindig más családhoz visznek, és a kép előtt gyertyát gyújtva együtt imádkoznak. A néprajzkutató ismertette a karácsonyi asztal hagyományos kellékeit is, majd a közönség megtudhatta, a régi időkben mely napokon jósoltak férjet, feleséget maguknak az eladósorban lévő leányok és a házasulandó férfiak.

A Hagyományok napja kiváló lehetőséget biztosított a göcseji adventi kézműves tevékenységek kipróbálására, fogalmaz dr. Sali Zsófia. A fiatalok száraz nemezeléssel, csuhébaba-készítéssel, képeslapfestéssel, szövéssel, fonással töltötték az esti órákat, a tevékenységekbe szüleik is bekapcsolódtak. Az alkotás során az adventi időszak motívumai, díszítőelemei kerültek előtérbe; nemezangyalka, karácsonyfadísz, gyermekjáték készült természetes anyagokból.

– A hagyományok megismerése és a mesterségek fogásainak kipróbálása mellett lehetőség nyílt arra, hogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt mindenki kicsit lelassítson, a családok a hétköznapi mókuskerékből kiszakadva, kellemes környezetben ismerkedhessenek vagy mélyíthessék el ismeretségüket, barátságukat. A különböző korosztályok a munkaasztaloknál ülve hosszasan elbeszélgettek, meséltek egymásnak saját élettörténeteikből, családi hagyományaikról, szokásaikról. A zalaegerszegi MCC-ben a rohanással és tennivalókkal túlterhelt hétköznapokban is értékes közösséget találnak a diákok, a testvéreik és a szülők is – teszi hozzá dr. Sali Zsófia.