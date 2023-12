Az országban lévő hét bázisból ez már a harmadik, amely a közelmúltban megújult. A fejlesztéshez a kormány 785 millió forintot biztosított. A sármelléki légimentők évente 6-700 esetben segítettek Zala, Somogy, Vas és Veszprém vármegyében. Az új helyszínnel jobb területi lefedettség biztosítható a nyugat-dunántúli régióban.

– Legtöbbször az Országos Mentőszolgálat földi egységei érkeznek egy-egy helyszínre, és segítségként, vagy második ellátóként jönnek a helikopterek – mondta el dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. – Ez a normál üzem. Ebben a térségben itt a Balaton s az autópálya, ami elsősorban feladatot ad a számunkra, s nem csak a nyári időszakban. Ezért is fontos, hogy az északi részen ott a balatonfüredi, a déli területekre a szekszárdi, s most már itt, Marcaliban is működik egy bázis.

Az új bázis körszerű körülményeket biztosít a légimentőknek

Fotó: ZH

Dr. Sölch Gellért stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár kiemelte: fontos, hogy a légimentésben az országos lefedettség a lehető legoptimálisabb legyen, ezért is épült meg a marcali bázis.

– Ezzel is azt segítik a légimentők, hogy 15 percen belül lehetőség szerint minden beteghez odaérjenek és szakszerű segítséget tudjanak nyújtani – tette hozzá.

Marcaliban 8 orvos, 5 paramedikus és 6 pilóta dolgozik.

Immár három éve a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait a Készenléti Rendőrség gyakorolja, s ha a szükség úgy hozza, a légirendészet is segít az egészségügyi szakembereknek.