Minderről Horváth Gyula, a zalai község polgármestere számolt be lapunknak. Mint mondotta: az ősz folyamán a sepseiek jártak már Zalaháshágyon – erről akkor be is számoltunk portálunkon –, most pedig ők látogattak el a délvidéki községbe.

- Sepse egy zömében magyarok által lakott település Horvátországban – mondta Horváth Gyula. – Az ottani településsel a Bethlen Gábor Alapítvány pályázati támogatásának köszönhetően tudtunk határokon átívelő, jól működő magyar-magyar kapcsolatot kialakítani. A mostani látogatásunk idején Sipos Zoltán, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének helyi elnöke és Prosser Horvatin Szanella, a szervezet országos titkára fogadott bennünket, akikkel egyebek mellett az együttműködés további lehetőségeit tekintettük át.

A horvátországi vendéglátók zalaháshágyi barátaikat kirándulásra is meginvitálták. Ennek során jártak a régióközpontnak számító Eszéken, ahol az óvárost és a Duna partján épült várat és várfalat is megtekintették. Másnap Vukovárra látogattak el, arra a településre, ahol a délszláv háború idején súlyos harcok zajlottak. A vukovári Magyarok Házában Jakumetovics Rozália, a HMDK helyi vezetője fogadta őket.

- Vukováron megtekintettük azt a kórházat, amely az 1991-es honvédő háborúban hadikórházként működött – folytatta Horváth Gyula. – A gyógyszerész végzettségű Rozália, aki ott dolgozott, elmondta, hogy a háborús sérültek gyógyítását az épület alagsorában, pincéjében és a folyosókon végezték. Kilátástalan helyzetben, folyamatos bombázások alatt dolgoztak. Naponta 10-30 sérültet vittek be a kórházba, ezért hamar elfogyott a kötszer, hiánycikk lett a gyógyszer, de az élelmiszer és az ivóvíz is. Jártunk továbbá a hősi temetőben, ahol külön parcellában nyugszanak a harcokban elesett honvédők. Külön temették el a szerbek által kivégzetteket, külön az ártatlan polgári lakosokat. Megtekintettük a gyűjtő- és kínzóhelyet, mécsest gyújtottunk a kivégzések helyszínén. Megrendítő ismereteket szereztünk a háború borzalmairól, ami még inkább megerősített bennünket abban, hogy soha többé háborút!

Horváth Gyula azt is elmondta: a látogatás során mindkét fél részéről megerősítést nyert, hogy ez a kapcsolat kölcsönösen fontos a partnerek számára. Ezért szorgalmazni fogják annak további kiterjesztését a különböző generációk és a civil szervezetek között is, hogy ezáltal még inkább be tudják mutatni egymásnak településeiket, azok történelmi múltját, illetve népművészeti és kulturális hagyományait is.