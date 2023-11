Az én hazám szép és vendégszerető elnevezésű projekt ünnepélyes eredményhirdetését e hét elején tartották az olasz határhoz közeli Nova Goricában megrendezett Szlovén Turisztikai Napok keretében. A Szlovén Turisztikai Szövetség hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a tengermelléki területek mellett a szomszédos ország egyéb idegenforgalmi desztinációira is felhívja a potenciális látogatók figyelmét, s ezáltal azokra is generáljon turistaforgalmat. Az én hazám szép és vendégszerető elnevezésű akciójuk ennek a szándéknak egyik eszköze. A turisztikai desztinációkról nemcsak a szövetség szakemberei, de a közönség is véleményt formálhatott egy okostelefonos applikáción keresztül.

A Vinarium-torony 302 méteres tengerszint feletti magasságban található, a szerkezet 53,5 méter magas, a legfelső terasz 42 méternél helyezkedik el. A toronyból Szlovéniára, Magyarországra, Horvátországra és Ausztriára is elláthatunk. Magyarország és Horvátország közvetlenül a szomszédja Lendvának, hiszen mindössze néhány kilométer választja el a települést a határoktól, Ausztria pedig úgy negyven kilométerre van tőlük.

A 2015. szeptemberében megnyitott Vinarium kilátótorony és a mintegy nyolc hektáros vízfelületű Bakonaki-tó a kirándulópontok kategóriában kapott díjat, a szakmai bizottság döntése alapján előbbi a második, utóbbi a harmadik helyen végzett.