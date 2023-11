A nagykanizsai kórház csapata is bejutott a Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe

Nagykanizsai csapat is bekerült az október utolsó hétvégéjén rendezett 2023-2024-es Közétkeztetési Szakácsverseny döntőjébe, amelyről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) számolt be. A verseny témája idén a Fenntartható közétkeztetés – húsmentes menü volt. Budaörsön a Metro Gasztroakadémián 17 csapat mérette meg tudását az elődöntőn, köztük a nagykanizsai kórház csapata. A versenyen 4 fős csapatok vettek részt egy irányító, egy szakács és két segítő csapattaggal. A feladatuk egy húsmentes, háromfogásos, felnőtt ebéd elkészítése volt, melyet kötelező alapanyagok (rögös túró, mélyalmos tojás, alma és cékla) felhasználásával, 4 óra alatt, nettó 850 Ft/ fő nyersanyagértékben kellett teljesíteniük. A versenyen tilos volt bizonyos alapanyagok használata, így a csapatok édesítőszert, ízfokozót, élelmiszer-színezéket nem használhattak fel. Az eseményen kiemelt figyelmet kapott az élelmiszer-biztonság is, melyet a konyhai zsűri külön értékelt. A kihívás egyik fő kritériumának megfelelően olyan ételeket kellett készíteni, melyek egy átlagosan felszerelt, közétkeztető főzőkonyhán akár több száz fogyasztónak is elkészíthetőek. A döntőbe 12 csapat jutott be, köztük a nagykanizsai kórház csapata.