Benkő Lajos, a vásártér vezetője elmondta, a főszezon után késő ősztől szinte minden hétvégén szerveznek tematikus programot, hogy fenntartsák, esetleg növeljék az érdeklődést. Ezúttal libás ételeket kínáltak a vásárlóknak, akiket nyolc termelőnél újborkóstoló várt, a sütisek pedig lúdlábtortával kedveskedtek a vendégeknek. A programsorozat a jövőben is folytatódik, az adventi szombatokon például idén is tematikus gasztro- és kulturális kínálattal hangolják majd az oda látogatókat a közelgő ünnepre.

– Nem panaszkodhatunk, aki idejött, láthatta: több ember nem nagyon fért volna el a piacon, mint amennyi szombatonként volt – vont gyorsmérleget az esztendőből eddig eltelt tíz hónapról Benkő Lajos. – Kedden és csütörtökön kisebb az érdeklődés, de utóbbival kapcsolatban megállapíthatjuk: jó ötlet volt a délutáni piac, amelyet főként az egészségügyben dolgozók, a hivatalnokok és a kezelésre érkező vendégek kedvelnek. Az orosz ajkú látogatók persze hiányoznak, hiszen ők szívesen vásároltak termelőinknél, kézműveseinknél, ám pozitívum, hogy ránk találtak a csehek és a lengyelek, akik néha több busszal érkeznek. Őket a húsok, a kolbászok és a sajtok vonzzák elsősorban.

Fotó: Péter B. Árpád

A Hévízi Termelői Piac első embere lapunk kérdésére elárulta, a késő őszi időszakban sütőtököt, almát, körtét, káposztát, burgonyát és zöldségeket vásárolnak elsősorban az ide érkezők, emellett továbbra is nagy a forgalom a húsárusoknál, s vélhetően valamennyi termelő megtalálja a számítását, hiszen piacnapokon nincsenek szabad standok, asztalok, sőt: olykor plusz sörpadokat kell felállítani, hogy az alkalmanként érkezők is kipakolhassák portékáikat.

– Egy árus sem hagyott itt bennünket, ami azt támasztja alá: látogatott és jól működik a hévízi piac, ahová mindenki minőségi terméket hoz, ami vonzza a vásárlókat – folytatta Benkő Lajos. – A paletta is egyre bővül, most már füstölt hal és liba is kapható nálunk egy székesfehérvári termelő jóvoltából.