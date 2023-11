Az elismerést Süténé Tüttő Beáta képviselő, az ügyrendi és jogi bizottság elnöke adta át a Zsoldos Péter-díjas írónak, aki főként a fantasztikus irodalom műfajában alkot. A politikus beszédében felelevenítette, a fürdőváros 30 éve adja ki a Hévíz folyóiratot, s 2012-ben alapította e díjat, „amit olyan író, költő, esszéista kaphat meg, aki a megelőző évben publikált a lapban”.

A képviselő arról is beszélt: „egy település rangját, méltóságát nem csupán az épületek külseje szabja meg, hanem az is, ami a falak között történik, ezért fontos számunkra, hogy az itt élők gyarapodjanak s velük együtt maga a város is, de épp ennyire lényeges, hogy kulturális örökségünket őrizzük, és azokat, akik e téren kiválóságnak mutatkoznak, megfelelő módon megbecsüljük, az ígéretes tehetségeket pedig segítsük. A Hévíz folyóirattal éppen ez a célunk.”

Süténé Tüttő Beáta leszögezte, az elmúlt időszakban nehéz volt életben tartani a lapot, a gazdasági problémák közepette akadt olyan időszak is, amikor „csak” az interneten lehetett elérni, de „türelemmel, kitartó munkával, hittel és odaadással” sikerült túljutni ezeken az esztendőkön. A visszajelzésekből pedig rendre kiderül: igény van erre a kulturális kiadványra, a közönség várja az újabb és újabb számokat, lapbemutatókat.

Moskát Anitát és a díjazott, A röpképtelenek című novellát Vajna Ádám, a Hévíz folyóirat szerkesztője méltatta, elmondva: ez az írás egyedülálló módon ötvözi a történelmi és a tudományos fikciót, kitágítva mindkét műfajt, „kizökkentve minket a megszokott keretek közül, hogy aztán éppen ezekre lássunk rá”. E művében a szerző egy helyen változtat az általunk ismert valóságon: létezik egy olyan emberi alfaj, amelyik repülni tud, s erre felfigyel a hadsereg és a showbiznisz is.

Hévíz irodalomi díját Süténé Tüttő Beáta adta át Moskát Anitának

Az irodalmi délután folytatásában Moskát Anita olvasott fel részleteket művéből, majd Fehér Renátó főszerkesztő szólt a Hévíz folyóirat jelenéről és a jövő terveiről. Kiemelte, a kulturális lap most megjelent idei harmadik száma vidék és város kapcsolatáról szól, a következő, decemberre tervezett kiadványban pedig Latin-Amerikát veszik majd górcső alá.

Mint fogalmazott, az új Hévíz „tematikus csomópontokat választ, s igyekszik minél több szerzőnek lehetőséget adni”. A legutóbbi számban például Bödőcs Tibor is publikált, s a népszerű humorista megjelent „poszterhősként” is. Fehér Renátó hangsúlyozta, a tartalmi-tematikai elszántságuk az, hogy társadalmi kérdésekre is „ránézzenek” – az irodalom által.