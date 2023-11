Simon Zoltán szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke mondta mindezt portálunknak, amikor az idei kilátásokról kérdeztük. Úgy fogalmazott: a bor mindig ad feladatot a termelőnek, most arra kell leginkább odafigyelni, hogy elegendő ként adjunk neki, hiszen a savösszetételből adódóan ez évben különösen kénfalónak mutatkoznak az italok.

– A bor jelenleg abban az állapotában van, amikor hallgat – foglalta össze Simon Zoltán. – Az erjedése befejeződött, az első fejtést már meg kellett ejteni, a durva seprűről tehát már le kellett vennünk a készülő bort, finom seprűn azonban még továbbra is tartható. Jelenleg tehát az érés folyamata zajlik, ami a régi népi megfigyelések alapján egészen Vince-napig, vagyis január 22-ig eltart. A bor állapota ez alatt az időszak alatt folyamatosan változik, de ez a folyamat részben tőlünk függetlenül zajlik. Egy borásznak ebben a helyzetben tehát ugyan valamivel kevesebb a teendője, tétlenek persze ilyenkor sem maradhatunk, hiszen a borok tartóssága és minősége érdekében célszerű például folyamatosan mérnünk a szabad kéntartalmat.

A szőlész-borász szerint az erjedés vége óta eltelt időszakban számos bornál tapasztalható volt, hogy jelentősen csökkent a kénessav tartalma, ezt pótolni kell. Az idei évjáratnak az az egyik legfontosabb jellegzetessége. A kénessav tartalmat nagyon egyszerűen, bármely mezőgazdasági boltban viszonylag olcsón beszerezhető eszközzel mi magunk is ellenőrizni tudjuk. Ha a méréseink során a kéntartalom kevésnek mutatkozik, még mindig pótolhatjuk azt. Simon Zoltán emellett az idei évjárat egy másik jellegzetességére is felhívja a figyelmet: mint mondja, a Márton-napi kóstolások arra is rámutattak, hogy idén édesebbek a borok. Ez abból is adódhat, hogy a gazdák kevesebb élesztőt, tápsót tettek a musthoz. Aki viszont eltalálta a helyes arányt, az kifejezetten jó minőségű borra számíthat. Persze, ez sem evidencia, hiszen vannak további befolyásoló tényezők is.

– Annak érdekében, hogy karácsonyra stabil boraink legyenek, a jelenleginél jóval hidegebb időjárásra lenne szükségünk – sorolta tovább a hegyközségi elnök. – A borkősav kicsapódásához ugyanis alacsony hőmérsékletre van szükség. Ezt mesterségesen is elő tudjuk állítani, ám Zalában a birtokviszonyok miatt viszonylag kevés az olyan gazda, akinek erre alkalmas hűtőrendszere van a pincéjében. A hűtés elmaradása viszont várhatóan azt fogja eredményezni, hogy később lesznek borkőstabilak a boraink, azaz akkor se lepődjünk meg, ha akkor még opálos borokkal találkozunk.

Simon Zoltán szerint a pince mellett a szőlőben is találhatunk munkát. A kellemesen simogató meleg időjárás lehetőséget teremt többek között arra, hogy megkezdjük a metszést vagy pótoljuk a beteg tőkéket. Zalában egyre több helyen üti fel a fejét a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazmás megbetegedése, ami ellen jelenlegi tudásunk szerint csak a megfertőződött tőkék kivágásával lehet védekezni. Ne halogassuk ezt a feladatot, ha az év során azt tapasztaltuk, hogy az ültetvényünkben akadtak beteg tövek, azokat mielőbb vágjuk ki.