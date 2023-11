Galambokon, Nagyrécsén, Rigyácon, s végül Becsehelyen tett látogatott a kormánybiztos, ahol a felújított orvosi rendelőt tekintették meg. Utóbbi helyszínen a dél-zalai tapasztalatokról a sajtónak is beszámolt Gyopáros Alpár, mint mondta: jó találkozni a jó példákkal.

- Mikor először jártam ebben a térségben, jobbára tervekkel és a polgármesterek részéről szkepticizmussal találkoztam, hogy a program majd mennyi forrást tud biztosítani, s most jó látni az eredményeket, a megvalósult fejlesztéseket – közölte.- A ma megtekintett négy beruházás mind unikális, s jól példázzák, hogy mennyire összetett a program és mekkora segítséget tud nyújtani. Becsehelyen az orvosi rendelő felújításával az önkormányzat a rezsikiadásokat tudta jelentősen csökkenteni, Rigyácon 12 év után nyitottak kisboltot, ami javítja a helyben élők életminőségét. Galambokon egyházközségi fejlesztés keretében újult meg a parókia épülete és lett újra református lelkésze a településnek, Nagyrécsén pedig a kastély épületében létesült egy kulturális centrum. Mindez jól mutatja, hogy sok területen tudunk segítséget nyújtani a kistelepüléseknek. Nagy szükség van erre az aprófalvas Zalában, ahol ezidáig közel 40 milliárd forint forrás hasznosult.

Cseresnyés Péter arról beszélt, hogy a négy felkeresett településen az elmúlt négy év eredményeként közel 7-800 millió forint fejlesztés valósulhatott meg az önkormányzatok, vállalkozók, illetve civil szervezetek által.

-Az elmúlt időszakban a települések által elvégzett fejlesztések értéke a választókörzetemben több mint 4 milliárd, összesen pedig több mint 10 milliárd – jelezte. - Ez is bizonyítja azt, hogy a kormányzat odafigyel a vidék Magyarországára, egyre vonzóbb a falusi lét a fiatalok számára is, sokan költöznek ki a városokból. Ez többek között annak köszönhető, amit a kormányzat meghirdetett programként, hogy ugyanazokat a feltételeket kell infrastruktúrában, életkörülményekben biztosítani a legkisebb településen is, mint a városokban. Ebbe az irányba történtek jelentős lépések, többek között köszönhetően a Magyar falu program fejlesztéseinek is.

Becsehelyre mintegy 200 millió forint támogatás érkezett a faluprogramban, amiből több mint 80 millió az önkormányzat részére. Németh Géza, Becsehely polgármestere arról szólt, hogy önerőből is igyekeznek előrelépni, de nagy segítséget jelent a faluprogram, előnye, hogy előre és 100 százalékban finanszíroz. A következő pályázatukat szolgálati lakás felújítására nyújtják be.