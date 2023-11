A Fehér Barátok emlékezete elnevezésű programot ezért némileg módosult tartalommal rendezték meg. A résztvevők megtekinthették a környéken található pálos emlékhelyeket, majd déli 12 órakor az iharosi Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Puskás Antal, a pálos szerzetesrend magyarországi tartományfőnöke vezetésével ünnepi szentmisét tartottak.

A pálos rend – amelynek tagjait az öltözékük alapján fehér barátoknak is nevezték – az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, amit 1250-ben a Patács-hegyi és pilisi remeték egyesítésével Boldog Özséb esztergomi kanonok hozott létre. A szerzetesrend Zalában és Somogyban is jelen volt, az iharosi kolostor az első bázisaik közé tartozott, de Pogányszentpéteren is volt kolostoruk, ennek feltárását néhány évvel ezelőtt kezdték meg. A Fehér Barátok emlékezete elnevezésű program célja a pálos emlékhelyek bemutatása, illetve a ma is működő rend népszerűsítése.

A szombati rendezvény a délután során kulturális és hagyományőrző programokkal folytatódott, így bemutatták Czigóth Sándor iharosi származású operatőr pálos kolostorokról szóló filmjét, továbbá a résztvevők – november 4-e lévén – a nemzeti gyásznap alkalmából az ’56-os szabadságharcosok kopjafájánál is lerótták kegyeletüket.