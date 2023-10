Több mint 2,5 milliárd forintból az enteriőrkiállítást bővítik és felújítják a fejőházat

Több mint 2,5 milliárd forint uniós támogatásból újabb attrakciókkal bővül a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum. Ezt jelentette be sajtótájékoztatóján Farsang Csaba, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) ügyvezető-helyettese. A szakember arról beszélt, a NÖF célja, hogy a Festetics-kastély több napos attrakcióként jelenhessen meg, amely egész évben kiemelkedő vonzerőt kínál a térség turizmusában. Elmondta: a fejlesztések között kiállítások felújítása, történelmi játszóház kialakítása és múzeumpedagógiai foglalkoztatótér létrehozása szerepel, emellett autentikus program- és rendezvénykínálatot szeretnének nyújtani az ide érkezőknek. A fejlesztések távlati célja a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott vízió elérése, szögezte le Farsang Csaba. Ez alapján 2030-ra a keszthelyi Festetics-kastély a Balaton történelmi miliőjű, négyévszakos élményparkja és így a térség TOP 5 családbarát attrakciójának egyike lesz, amely többnapos minőségi turisztikai élményt kínál a látogatóknak. Az ügyvezető-helyettes hozzátette, kiemelten fontos, hogy programlehetőségeivel a kastély a külföldi vendégeket is megszólítsa, ezért elengedhetetlen, hogy a kiadványok több nyelven is elérhetők legyenek. Szerinte ez a 2,5 milliárdos projekt is hozzájárul ahhoz, hogy a hazaiak mellett a potenciális külhoni látogatókat is ide vonzzák.

Szőlőmetsző kések a hónap műtárgyai Nagykanizsán

A szürethez kapcsolódnak a hónap műtárgyai a nagykanizsai Thúry György Múzeum Fő utcai épületében. Gyanó Szilvia néprajzos ezúttal szőlőmetsző késeket válogatott össze, melyek október végig láthatók. A szőlő metszésének eszköze a 19. század végéig a szőlőmetsző kés volt, mesélte Gyanó Szilvia. A zalai metszőkések a baltás típusba tartoznak, azaz sarlószerű pengéjükön kis baltaszerű kiszélesedés (balta, babuka) van. Ezeket ráadásul külön zalai típusnak is nevezi a szakirodalom. A baltás metszőkéseket használták késként és baltaként is. Hozzátette: a Balaton környékén és a Zalában használt metszőkéseket a római kori szőlőművelés pannóniai kontinuitásának tartják. Készítőik kovácsok voltak, akik gyakran mesterjegyüket, vagy a tulajdonosra, esetleg a készítés idejére vonatkozó jelzéseket hagytak a pengében. A 19. század közepétől fokozatosan hódított teret a metszőolló. Dél-Zalában a 20. század elején már csak egy-két öreg emlékezett a metszőkés használatára, de szárvágóként, azaz a kukoricaszár levágására még a 20. század közepén is használták. Murakeresztúron metszőkést (vinyakot) vittek magukkal az erdőre, ha például kerítésnek valót vágtak, mert az erősebb volt, mint a kés, és kényelmesebb volt vele metszeni az ágakat.

800 millió forint értékű eszközfejlesztés a kórházban Zalaegerszegen

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 800 millió forintos európai uniós forrást nyert onkológiai és kardiológiai eszközparkjának megújítására. A diagnosztikát, a műtéti beavatkozásokat és kezeléseket támogató legmodernebb orvosi eszközök már megérkeztek a zalaegerszegi intézménybe. A még beüzemelésre váró eszközök többsége a két osztályra került. A sürgősségi betegellátó osztályon kapott helyet a koronária CT-készülék, amit bemutattak a sajtótájékoztatón. Hazánkban a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések előfordulása a leggyakoribb amellett, hogy vezetik a halálozási statisztikát. A kardiológiai és az onkológiai szakterület eszközfejlesztése éppen ezért fontos a betegségek korai felismerése, valamint hatékony és biztonságos gyógyítása érdekében, hangsúlyozta dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD. A kórház főigazgatója elmondta, a kardiológiai kórképek kiszűrésére két nagy teljesítményű szívultrahangot szereztek be, ezen felül egy koronária CT-készüléket, amely a legnagyobb értékű és jelentőségű beszerzés a többi között. Az onkológiai osztályra egyrészt olyan eszközöket vásároltak, amelyek a diagnózis gyorsabb felállítását, a betegek gyorsabb kivizsgálását teszik lehetővé. Ilyen például a mammográfiás ultrahang. Másrészt operáló tornyot, laparoszkópos tornyot, sebészeti lézert, vagyis számos olyan műszert szereztek be, amelyek többek között a fül-orr-gégészeti, a gasztroenterológiai és urológiai műtétekhez használatosak.

Rendőrökkel tanultak sütni a lakásotthonos gyerekek Zalaegerszegen

Rendőrökkel tanultak sütni a lakásotthonos gyerekek Zalaegerszegen. A Sütni jobb! programot két éve indították útnak, mondta Tóth László őrnagy, a rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője. Mivel az eltűnés miatt keresett gyerekek között nagy számban találhatók lakásotthonban élők, ezért úgy gondolták, megpróbálnak közelebbi kapcsolatot kialakítani velük, ne csak negatív élményeik legyenek a rendőrökkel. Az elképzelés megvalósításban nagy segítség volt Sznopek Veronika rendőr főhadnagy, aki mestercukrász címet nyert egy televíziós vetélkedőn. Mint elmondta, testvérével ő is élt állami gondozásban, ezért számára nem ismeretlen a lakásotthonok világa. Ezért gondolta, megmutatja a gyerekeknek, tanulással, szorgalommal sikeresek lehetnek az életben. Ehhez kapcsolódva kollégáival a sütés közben a fiatalokkal a megelőzésről is beszélgettek. Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság zalai vezetője azt emelte ki, hogy a nevelés, ellátás mellett élményt kaptak a gyerekek. Jelenleg a tizenöt intézményben gondozott 202 gyerekből negyven kapcsolódott be a programba. Szerdán délután tartották a program zárását az alsóerdei élményparkban, ahol hét különböző feladatot kellett teljesíteni a lakásotthonos gyerekekből szervezett csapatoknak. Az erőpróbákat követően pedig finom falatok vártak rájuk, amihez a desszertet, a kürtőskalácsokat Sznopek Veronika vezényletével készítették el.