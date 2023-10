Az egyesület elnöke, Baranyainé Sifter Mária mutatta be a szervezetet, amely annak idején 12 fővel alakult meg dr. Erdős Sándor főorvos kezdeményezésére az emlőoperáltak összefogásáért. Dr. Sifter Rózsa főispán köszöntőjében felhívta a figyelmet a hazánkban ingyenes mammográfiai szűrővizsgálatra, amelyre a 45-65 év közötti nőket kétévente hívják, de még mindig nem vesznek részt elegen rajta, noha a korai stádiumban felfedezett betegség jól gyógyítható. A saját magunk iránti felelősséget tovább kell erősíteni, mondta a zalai kormányhivatal vezetője, Gecse Péter, a zalaegerszegi önkormányzat alpolgármestere ezzel egyetértve jelentette ki, az egészségügyi szféra, a civil szervezeti háló és az egyén együttes akarata hozhat jobb statisztikákat a gyógyítás terén. Ezután dr. Milics Margit radiológus, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főorvosa tartott előadást az emlőrák szűréséről, korai felismeréséről, kezeléséről és gyógyításáról.

A mellrák elleni küzdelem hónapjában országszerte számos akció hívja fel a figyelmet a megelőzésben, gyógyításban kulcsfontosságú korai detektálásra, amihez a szűrővizsgálatokon vezet az út. Ezt hangsúlyozva mutatott képeket dr. Milics Margit radiológus főorvos a zalaegerszegi Mindszentyneumban zajlott találkozón, felhívva a figyelmet az életkor, az életmód, a genetika, a familiáris előzmény, a hormonális változás figyelembe vételére, mivel mindez okozati tényező lehet az emlőrák kialakulásában. Évente 8000 új esetet azonosítanak Magyarországon, az éves halálozási ráta pedig 2200 fő, ez utóbbi 30 év alatt sem lett kevesebb. A főorvos jelezte, a mammográfia segítségével jó esélyeket tud biztosítani a gyógyászat, 1-2 mm-es daganatot is képes felismerni, de az onkológia is hatalmas fejlődésen ment át az utóbbi években. A gyógyítás során személyre szabott kezelést kap minden beteg, a kemoterápiát, a hormon- és az immunkezelést, a műtétet igénybe véve. A találkozón a betegségből gyógyult s erről könyvet is írt nyugalmazott agrárszakemberrel, dr. Ignácz Magdolnával dr. Tóth Margit, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főorvosa beszélgetett.